* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2021.

Em partida decidida no tie-break, Montes Claros América Vôlei é superado pelo Blumenau na Superliga

Montes Claros – O Coelho foi superado pelo Blumenau-SC, fora de casa, na tarde deste sábado (20), por 3 sets a 2, em um jogo emocionante válido pela 8ª rodada da Superliga Masculina. Decidido no tie-break, as parciais foram de 18/25, 25/18, 29/31, 26/24 e 15 a 10.

O resultado fez a equipe americana quebrar uma sequência de três vitórias seguidas, mas permanecer em quinto lugar na tabela com 27 pontos. Faltam, no entanto, três rodadas até o fim da fase classificatória.

Para o levantador Rodriguinho, o grupo não sai satisfeito com o resultado, mas valoriza o ponto conquistado diante de um oponente direto por vaga nos playoffs. “É muito difícil ganhar na casa deles. É um grande time, com jogadores muito experientes. Nosso time mesclando jogadores experientes e alguns garotos, mas estamos fazendo uma Superliga boa. Esse ponto foi muito importante rumo à nossa classificação”, disse.

A primeira parcial começou com o Moc América atrás do placar e tendo dificuldades para encostar no marcador. Com o resultado adverso logo no início, Magoo pediu tempo para orientar os jogadores e cobrar ofensividade. Mas, os catarinenses mantiveram a intensidade e amorteceram os ataques, e não deram margem para reação. Ao fim, o Blumenau levou o set por 25 a 18.

No segundo tempo, o Coelho voltou disposto a reverter e impor novo ritmo na partida. Foi assim que a equipe abriu vantagem com ataques fortes e bloqueios, principalmente do central Lucas França. Mais organizado que o adversário, o alviverde segurou até fechar em 25 a 18 e empatar em 1×1.

Ainda embalado pela vitória na parcial anterior, o Moc voltou virando bem a bola para largar na frente. O Blumenau buscava uma sequência de pontos para encostar e , nos instantes finais, conseguiu igualar, mesmo tendo diferença no marcador, e virar em 24 a 23. No vira-virou, o Coelho foi superado em 31 a 29.

O quarto set se iniciou com muito equilibrio e as equipes alternando no placar. Aproveitando a distância mínima no score, o time da casa foi costurando até o Coelho buscar o jogo e levar o duelo para o tie-break ao vencer por 26 a 24.

Como esperado, a decisão foi nivelada e com troca na pontuação. Em seguida, o Blumenau conseguiu abrir quatro pontos de vantagem: 8 a 4. Com a diferença construída, fechou em 15 a 10.

Agora, o Montes Claros América vai ao Poliesportivo do Riacho enfrentar o líder Sada Cruzeiro, na próxima quarta-feira (24), às 19h. O clássico mineiro terá transmissão da SporTV2.