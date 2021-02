Filtro solar: por que utilizar até em dias nublados?

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 22 de fevereiro de 2021.

No verão, o uso de filtro solar acaba se tornando mais frequente para se proteger da alta exposição ao sol, seja na praia, piscina ou mesmo no dia a dia, nas ruas. Porém, em tempos nublados, muitos ainda pensam que não há necessidade de utilizar essa proteção.

E é ai que se enganam, há que os raios ultravioletas seguem presentes mesmo em dias sem sol. Enquanto o raio UVB é mais recorrente no verão, o UVA incide durante todas as estações do ano e ao longo do dia.

A exposição exagerada a esses raios pode causar, entre outras coisas, envelhecimento precoce da pele, desidratação, manchas, ressecamento e até câncer. Inclusive, segundo dados de 2019 apresentados pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), anualmente, são diagnosticados 180 mil casos novos da doença.

Ou seja, é preciso incluir o filtro solar nos cuidados diários com a pele em qualquer época do ano. Além de combater e prevenir todos essas manifestações acima, a rotina de proteção solar também auxilia na manutenção de uma pele saudável e jovem em homens e mulheres.

Na hora de escolher o seu companheiro diário de proteção solar, é importante atentar-se ao fator adequado. Os especialistas recomendam que seja utilizado, no mínimo, FPS maior que 30. Além disso, completar a proteção com chapéu e roupas com fator de proteção também ajudam no combate aos raios ultravioletas.

Hoje, há uma infinidade de produtos que oferecem toque seco, são indicados para peles secas, sensíveis, oleosas ou acnéicas, que integram cor e proteção, ou proteção + base. Assim como existem os específicos para corpo e rosto, mais indicados para o dia a dia, já que os faciais costumam ter mais funcionalidades para a saúde da pele do que os gerais. E também, costumam evitar aquele “cheiro de praia” que não combina com cotidiano!

Ao inserir o filtro solar na rotina diária, é importante lembrar que ele deve ser reaplicado durante o dia. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a reaplicação padrão deve ser feita de 3 em 3 horas, mas esse intervalo diminui (de 2 em 2 horas) em casos de transpiração excessiva, exposição solar prolongada ou após sair da água.

A associação de especialistas também indica que seja aplicada uma colher de chá de protetor solar em cada região do corpo (rosto, no pescoço e na cabeça sendo considerada uma parte, tronco outra, braços e pernas).

Imagem de AdoreBeautyNZ por Pixabay