Inscrições do Processo Seletivo para cursos técnicos gratuitos do IFNMG terminam no próximo domingo, 28/02

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2021.

Inscrições do Processo Seletivo para cursos técnicos gratuitos do IFNMG terminam no próximo domingo, 28/02

O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) encerra no próximo domingo, 28/02, o prazo de inscrições para o Processo Seletivo de cursos técnicos gratuitos, com oferta de um total de 1.784 vagas, distribuídos por todos os campi. Os cursos técnicos são oferecidos nas modalidades integrado, concomitante e subsequente ao ensino médio (confira quadro abaixo). Os(as) interessados(as) podem inscrever-se gratuitamente por meio de formulário eletrônico, em que farão opção por apenas um curso, preencherão com seus dados e anexarão os documentos exigidos pelos editais ((confira abaixo o passo a passo para inscrição). O preenchimento do formulário de inscrição é de inteira responsabilidade do candidato, por isso é necessária muita atenção.

Devido à pandemia da covid-19, o IFNMG não realizará prova de seleção. Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por meio da análise do desempenho escolar em disciplinas (com os respectivos pesos definidos por edital) e séries que variam em função do curso/modalidade pretendidos.

Apesar de todos os cursos serem originalmente presenciais, enquanto durar a situação da suspensão das atividades presenciais em decorrência da pandemia da covid-19, as atividades de ensino poderão ocorrer de forma não presencial.

Cursos integrados

Para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, são ofertadas 1.384 vagas, distribuídas entre os campi Almenara, Araçuaí, Arinos, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas e Teófilo Otoni.

Na forma integrada, o(a) estudante, com apenas uma matrícula, frequenta o curso cujo currículo foi planejado de modo a reunir os conhecimentos do ensino médio com as competências da educação profissional. Para candidatar-se, é necessário já ter concluído ou estar concluindo o 9º ano (antiga 8ª série) do ensino fundamental ou equivalente.

Para selecionar os(a) candidatos(a) que ingressarão nos cursos técnicos integrados, o IFNMG analisará as notas do 6º, 7º e 8º ano do ensino fundamental. As notas serão lançadas pelos próprios candidatos no formulário de inscrição e serão comprovadas por meio de histórico escolar (ou documento equivalente) anexado ao formulário.

Todas as informações referentes ao Processo Seletivo 1/2021 para cursos técnicos integrados estão disponíveis no Edital nº 01/2020 e em seus anexos.

Cursos concomitantes/subsequentes

Para os cursos técnicos nas modalidades concomitante/subsequente ao ensino médio, são 400 vagas, distribuídas entre os campi Almenara, Araçuaí, Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha.

Os cursos subsequentes são destinados a quem já concluiu o ensino médio ou equivalente. Os concomitantes, a quem está cursando o 2ª ou 3ª ano do ensino médio em outra instituição de ensino.

A seleção para os técnicos subsequentes será pela análise das notas do 1º e 2º anos do ensino médio. Para os cursos concomitantes/subsequentes, a seleção será pelas notas do 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental. As notas serão lançadas pelos próprios candidatos no formulário de inscrição e serão comprovadas por meio de histórico escolar (ou documento equivalente) anexado ao formulário.

Todas as informações referentes ao Processo Seletivo 1/2021 para cursos técnicos concomitantes/subsequentes estão disponíveis no Edital nº 02/2020 e em seus anexos.

Reserva de vagas

Para todos os cursos, vale o sistema de reserva de vagas, conhecido como sistema de cotas. O IFNMG reserva metade das vagas para estudantes vindos de escolas públicas, parte delas para candidatos de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência.

Da outra metade das vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência e outros 5%, para quem veio de Escolas Família Agrícola (EFA).

Toda a documentação comprobatória necessária para garantir o ingresso do candidato via vagas reservadas deverá ser apresentada no momento de solicitação de matrícula.

Resultados e matrículas

Encerradas as inscrições, no dia 01/03, o IFNMG publicará a lista preliminar dos candidatos inscritos no Processo Seletivo. O resultado preliminar na seleção será divulgado em 10/03 e o resultado final, em 12/03. A matrícula dos aprovados dentro do limite de vagas acontecerá a partir de 15/03, dependendo do cronograma de cada campus.

Mais informações e dúvidas

Todas as informações sobre o Processo Seletivo (cronograma, distribuição das vagas, orientações para inscrições, regras da seleção) estão detalhadas nos editais e respectivos anexos, publicados neste portal eletrônico e na página da empresa contratada pelo IFNMG para realizar a seleção, a Fundação CEFETMINAS (confira links abaixo).

– Processo Seletivo – Integrado (Edital nº 1/2021)

– Processo Seletivo – Concomitante/subsequente (Edital nº 2/2021)

Os canais para esclarecer dúvidas são o e-mail concursopublico@fundacaocefetminas.org.br e o telefone (31) 3314-5222.