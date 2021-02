Montes Claros – Polícia Militar prende autor de roubo e recupera produto do crime no bairro São João

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Nessa segunda-feira (22), por volta das 00h06min, a Polícia Militar compareceu na Av. Floriano Neiva, bairro São João, onde as vítimas, homem de 23 anos e uma mulher de 20 anos, informaram a equipe policial que eles estavam no interior do veículo Fiesta, quando foram abordados por um individuo com a mão na cintura simulando estar armado, e exigiu que as vítimas entregassem o aparelho celular, um Iphone 7 de cor cinza.

Após cometer o roubo, o autor evadiu sentido ao Hospital Dilson Godinho.

Por meio da câmera do Sistema Olho Vivo, identificou um indivíduo suspeito de ter praticado o crime.

A PM abordou o suspeito que estava em uma bicicleta cor preta e trajava bermuda verde, camisa preta, boné preto com aba marrom (mesmas características informadas pelas vítimas).

Ao proceder busca pessoal no suspeito foi encontrado em seu poder o aparelho celular.

O autor, homem de 34 anos, foi preso e entregue na DP, com o produto do crime.