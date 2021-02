Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – 4 irmãs são agredidas com golpes de facão em Janaúba

Norte de Minas – Quatro mulheres ficaram feridas depois de serem agredidas com um facão na Comunidade de Quem-Quem, em Janaúba, na noite desse domingo (21).

Enquanto duas equipes do SAMU e uma viatura da Polícia Militar se deslocavam para o local da ocorrência, as vítimas já estavam sendo conduzidas para um hospital e as unidades interceptaram o carro com as pacientes.

Segundo informações da Polícia Militar, as irmãs discutiam com um casal, quando o homem se exaltou e cometeu as agressões usando um facão. A PM não esclareceu o motivo do desentendimento entre as vítimas e o casal, mas testemunhas disseram que eles possuem uma desavença antiga.

Uma jovem de 20 anos teve um corte extenso na mão esquerda. Duas mulheres de 28 e 34 anos tiveram ferimentos na cabeça, costas e região lombar e a vítima de 35 anos foi atingida no ombro.

As mulheres receberam os primeiros socorros e foram levadas para o hospital de Janaúba.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.