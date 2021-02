Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Parques de Montes Claros recebem milhares de mudas frutíferas

Montes Claros – Aproveitando as constantes chuvas que estão caindo no solo montes-clarense, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, vem intensificando a arborização em toda cidade.

Nos últimos quatro meses, mais de 3 mil mudas de árvores nativas, cultivadas no Viveiro Municipal Professor Santos D’Ângelo Neto ou recebidas através de compensação ambiental, foram plantadas em praças, ruas e parques da cidade, além de margens de rios e canteiros das avenidas.

Nesta semana, os parques municipais estão recebendo centenas de árvores frutíferas, cultivadas no Viveiro Municipal. O plantio começou no Parque João Botelho, conhecido como Parque das Mangueiras, que recebeu 300 mudas de pés de manga, além de mudas de coqueiros, que foram plantadas nas três entradas do local, para embelezá-lo ainda mais.

O plantio no João Botelho contou com a participação da comunidade e de integrantes do Instituto Histórico e Cultural de Montes Claros. Os demais parques estão recebendo, além de mudas de manga, mudas de jaca, cajá, acerola, jenipapo, carambola e goiaba.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Paulo Ribeiro, em breve o visitante dos parques poderá utilizá-los não somente para realizar piqueniques e atividades físicas e de lazer, mas também para degustar suas frutas. “Estas árvores frutíferas, além de proporcionar sombras, irão embelezar os nossos parques, e os pomares vão possibilitar um contato maior com a natureza. E, daqui a alguns anos, quem passar pelos parques de Montes Claros poderá saborear de suas deliciosas frutas”, disse Ribeiro, lembrando que as avenidas da cidade estão cheias de árvores frutíferas, plantadas há mais de uma década, com essa mesma intenção.