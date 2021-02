Conheça a nécessaire apropriada para cada ocasião

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de fevereiro de 2021.

Estojos portáteis se tornaram uma opção prática para se organizar em diferentes situações.

Já faz tempo que as nécessaires ganharam os corações das blogueiras e fashionistas do Brasil. De origem francesa, o acessório é uma verdadeira mão na roda que nos auxilia a organizar pertences no dia-a-dia. Se queremos transportar maquiagem e acessórios de higiene, por exemplo, elas se tornam essenciais.

Existe um tipo específico pensado para cada ocasião, desde as mais conhecidas, que lembram o nosso tradicional estojo, às mais específicas, como o modelo maleta box. Saber a utilidade de cada uma delas vai te ajudar a encontrar o modelo perfeito, de acordo com suas necessidades.

Se você ainda não tem uma nécessaire, esta é uma oportunidade de você conhecer um pouco mais desse objeto que é uma febre em todo o mundo.

Nécessaire Maleta

Um modelo pouco conhecido, porém bastante útil, é a nécessaire maleta que, como o nome já indica, se assemelha a uma pequena mala. O diferencial desse tipo nécessaire são as alças duplas, o que torna sua portabilidade ainda mais eficaz. Vale, ainda, citar a nécessaire maleta box, maior e mais estruturada que as convencionais.

Por serem maiores, sua parte interna costuma ter mais divisórias e compartimentos internos, oferecendo a opção de guardar itens de diferentes categorias em uma só peça. Ela é muito utilizada por profissionais, como maquiadores e manicures, além de também ser útil para viagens longas.

Nécessaire Retrátil

É bastante comum que tenhamos mais de uma nécessaire, uma vez que, como dissemos, cada modelo atende melhor a um um conjunto de necessidades específicas. Pessoas que preferem produtos multiuso vão adorar a proposta da nécessaire retrátil.

Isso porque ela possibilita, através de um sistema de zíper, ser ampliada ou reduzida, de acordo com a sua escolha. Em geral, elas têm um formato que lembra um barril e, por isso mesmo, é comum que sejam destinadas a produtos de higiene. Uma vez reduzida, entretanto, ela se torna uma pequena bolsa sem alça que pode ser utilizada para diversas outras funções.

Nécessaire Postal

O modelo postal é inspirado no formato de um envelope e é também um dos mais conhecidos entre nós. Ideal para o cotidiano fora de casa, ajuda a organizar nossa bolsa ao abrigar itens como celular, carteira, documentos, cartões e chaves.

A maioria dos modelos conta com uma pequena alça em uma das extremidades, o que também permite que seja carregada fora da bolsa.

Nécessaire Viagem

O tipo de nécessaire mais utilizado em viagens é aquele desenvolvido exatamente para nos ajudar nessa função. Ela é especialmente útil para quem quer deixar tudo organizado em uma só bolsa.

Com diversos compartimentos internos que te possibilitam organizar tudo que você precisa, elas também podem ser encontradas em tamanhos maiores, ideais para viagens mais longas. Por contar com uma alça central, ela se torna também uma boa solução para profissionais de beleza que atendem a domicílio.

Nécessaire College

Ao contrário do que muitos possam pensar, a nécessaire college não é apenas um estojo escolar comum, mas uma bolsa destinada a objetos escolares e de escritório. É, possivelmente, o modelo de nécessaire mais conhecido e usado por todos, desde a infância.

Como todos os modelos desse tipo, o objetivo da nécessaire college não é apenas facilitar a portabilidade dos objetos, mas também propor uma organização efetiva deste itens. Sua parte interna tem compartimentos destinados a objetos como lápis, caneta e borracha. Já na sua versão maior, o modelo mega college, além dos itens usuais, ainda há espaço suficiente para levarmos maquiagem e nos retocarmos no trabalho ou na faculdade.