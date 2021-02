Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – Duas pessoas ficam feridas em acidente entre caminhão e carro em Itacarambi

Norte de Minas – Nesta terça-feira (23), duas (02) pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na MGC-135, em Itacarambi no Norte de Minas.

De acordo com os bombeiros o motorista de um caminhão com carga de sorvete perdeu o controle da direção e colidiu lateralmente com um automóvel de passeio que transitava em sentido oposto.

No acidente, o motorista do automóvel, ficou preso as ferragens, inconsciente e politraumatizado. Em seguida, foi transportado em uma aeronave para um hospital de Montes Claros.

A passageira do automóvel, esposa do condutor, teve ferimentos leves e o motorista do caminhão não teve ferimentos.