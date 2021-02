* Por: Jornal Montes Claros - 24 de fevereiro de 2021.

Pela Superliga, Moc América enfrenta o líder Cruzeiro no Riachão

Montes Claros – A Superliga Masculina está chegando à reta final e restam apenas três rodadas. O Montes Claros América Vôlei, no entanto, já garantiu matematicamente a vaga aos playoffs, que era o principal objetivo na temporada 2020/21. Feito que não acontecia há três anos. O primeiro desafio nesta série de três é contra o líder Sada Cruzeiro, nesta quarta-feira (24), às 19h, no Poliesportivo do Riacho, em Contagem. O clássico mineiro terá transmissão do SporTV2.

O central/oposto americano, Jonadabe, revela que a sensação no elenco é boa e acredita que eles podem dar um passo a mais após a conquista do objetivo inicial. “Sabemos que é um jogo que não temos nada a perder porque é um time muito forte. Vai ser um desafio muito grande pra gente. Dá entrarmos mostrando todo o nosso voleibol. Se a gente entrar com essa cabeça, não entrar respeitando só porque o adversário é forte, acho que tem até chance da gente pontuar, mesmo sendo um time grande. Temos que ter essa mentalidade, com mais um desafio pela frente tentar arrancar algum ponto. Fazer o nosso melhor dentro de quadra e ver o que a gente consegue desse jogo”, destacou.

O Coelho é o quinto colocado na tabela, com nove vitórias e soma 27 pontos. Já a equipe celeste é o líder isolado e tem 51 pontos. Antes de pegar a estrada, a equipe americana fez trabalhos técnicos e academia. Nesta terça-feira, o treinamento será tático. O treinador Fabiano Preturlon também falou sobre o confronto deste meio de semana e comentou sobre a vaga conquistada para a próxima fase.

“É sempre gratificante jogar com um time de um alto nível como o Sada, com a estrutura, atletas e o potencial. Desfrutar bem o jogo, jogar com tranquilidade. Essa nossa classificação matématica já para os playoffs também nos dá uma tranquilidade, tira o estresse do jogo, da importância do que tem que fazer, da responsabilidade de que tem que fazer um ponto e da obrigação. Agora, é pensar e jogar da melhor maneira possível, sabendo que vamos jogar com uma equipe extremamente forte, mas o improvável não é impossível. Temos que trabalhar com isso, acreditar e batalhar”, falou Magoo.

CAMPANHA NA SUPERLIGA

1º Turno

3/11/20 – Montes Claros América 1×3 Vôlei Renata-SP (18/25, 25/21,19/25, e 17/25)

5/11/20 – Sesi-SP 3×1 Montes Claros América (17/25, 25/16, 25/22 e 25/22)

11/11/20 – Azulim/Gabarito/Uberlândia-MG 3×1 Montes Claros América (20/25, 25/23, 25/19 e 25/23)

14/11/20 – Montes Claros América 3×0 Pacaembu/Ribeirão (25/19, 25/10 e 25/15)

21/11/20 – Montes Claros América 3×1 Vedacit Vôlei Guarulhos (25/22, 25/15, 22/25 e 25/18)

25/11/20 – Caramuru Vôlei 3×1 Montes Claros América (25/23, 25/19, 17/25 e 25/18)

28/11/20 – Vôlei Um Itapetininga-SP 2×3 Montes Claros América (25/18, 25/27, 25/22 e 22/25 e 9/15)

5/12/20 – Montes Claros América 0x3 Apan/Eleva/Blumenau-SC (31/33, 31/33 e 16/25)

9/12/20 – Montes Claros América 0x3 Sada Cruzeiro (27/29, 24/26 e 22/25)

12/12/20 – EMS Taubaté Funvic-SP 3×1 Montes Claros América (25/17, 25/21, 23/25 e 26/24)

20/12/20 – Montes Claros América 3×1 Minas Tênis Clube (25/18, 22/25, 25/23 e 25/20)

2º Turno

22/12/20 – Vôlei Renata-SP 3×2 Montes Claros América (23/25, 25/20, 15/25, 25/17 e 15/11)

08/01/21 – Montes Claros América 3×2 Sesi-SP (22/25, 33/35, 25/19, 25/19 e 19/17)

16/01//21 – Montes Claros América 3×0 Azulim/Gabarito/Uberlândia-MG (25/23, 29/27 e 29/27)

27/01/21 – Pacaembu/Ribeirão Preto-SP 3×0 Montes Claros América (27/25, 25/22, 21/25 e 27/25)

30/01/21 – Vedacit/Vôlei Guarulhos 0x3 Montes Claros América (31/29, 27/25 e 26/24)

06/01/21 – Montes Claros América 3×0 Caramuru Vôlei(25/21, 25/23 e 25/19)

11/02/21 – Montes Claros América 3×0 Vôlei Um Itapetininga (25/18, 26/24 e 25/20)

20/02/21 – Apan Eleva Blumenau 3 x 2 Montes Claros América Vôlei ( 18/25, 25/18, 29/31, 26/24 e 15/10)