Ano novo, site novo: tendências para 2021

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de fevereiro de 2021.

Foco em navegação mobile e design criativo estão entre as principais novidades para esse ano.

Entra ano, sai ano, e as tendências surgem em todos os campos: moda, design, decoração, arquitetura e, claro, na internet. Além de estarem sempre repensando a plataforma ideal para criarem sites e blogs, os profissionais de web ficam de olho nas tendências que podem melhorar os negócios e a experiência dos usuários nas páginas.

O alcance das tendências é tamanho, que elas podem influenciar inclusive na forma com que os mecanismos de busca, como o Google, interpretam os sites relevantes para terem posicionamento nas primeiras páginas. Confira a seguir algumas das principais tendências para sites em 2021 e comece a planejar a implementação delas no seu projeto.

Minimalismo

O minimalismo é uma tendência que vai e volta, em diferentes áreas e de diferentes formas. Se nos últimos anos ele tomou conta da moda com o normcore e com estilos de vida mais práticos e sustentáveis, em 2021 ele pretende conquistar o mundo do design para web.

Nem tudo é preto no branco. O foco dos sites minimalistas está na estrutura do conteúdo e na própria informação contida ali. As imagens passam a ficar organizadas em galerias ao invés de intercaladas no texto. Os menus ganham posições estratégicas, e a navegação fica muito mais limpa.

As cores não precisam seguir a reduzida paleta que o termo minimalismo sugere, podendo ganhar cores diferentes. Aconselha-se, no entanto, a utilização de tons claros e similares, por exemplo, creme e branco, verde menta e cinza, etc.

Anti-design

Se 2020 foi um ano de exageros, em 2021 os sites tomam para si essa premissa. Oposto ao minimalismo, anti-design é uma tendência que vai ser adotada somente pelos mais experimentais e inovadores.

A ideia é sobrepor imagens, dispor textos em caixas irregulares, navegação interativa e páginas completamente destoantes entre si. É algo a ser bastante explorado por sites de festivais, exposições, marcas de bebidas, entre outros. A proposta é bem interessante e adiciona muita personalidade a quem souber sustentar.

Navegação horizontal

Pensando em otimizar a experiência dos usuários de smartphones e tablets, a tendência de sites com navegação horizontal parece uma boa aposta para este ano. Com telas cada vez maiores, a visualização de sites na horizontal permite um maior aproveitamento de tela, além de a fluidez de navegação ficar mais próxima da de uma revista digital.

A tendência cai bem com sites limpos e com bastante informação visual, como sites de decoração, fotografia, jornais, etc. É uma alternativa aos carrosséis de imagens presentes em sites que já utilizam esse tipo de navegação, mas que agora assumem toda a página.

Realidade aumentada

Com smartphones e acessórios cada vez mais integrados com essa tecnologia do futuro, a realidade aumentada é uma das grandes tendências inovadoras para sites em 2021. No atual contexto de crise sanitária, apresentar produtos e serviços de uma forma mais realista dentro da internet se tornou uma necessidade do mercado.

Um exemplo disso é a marca de grife Balenciaga, que lançou uma coleção em um videogame, onde o usuário pode navegar pelo universo da marca, visualizando as roupas de dentro do jogo

Outra aplicação bastante interessante foi no site da Jeep. Nele, os clientes podiam customizar o interior dos carros, substituindo a visita presencial às concessionárias.

Acessibilidade

Embora não seja uma grande novidade, a acessibilidade fica ainda mais forte nos sites em 2021. Fontes maiores, links com cores mais destacadas, legendas em imagens e contraste de cores são exemplos do que pode ser aplicado.

Mais: a acessibilidade favorece diretamente as técnicas de SEO. Um exemplo é o alt text, que é bem visto aos olhos do Google na hora de rankear imagens e páginas.

Mobile

Sim, a tendência mobile continua fortíssima em 2021, com foco crescente em experiências otimizadas para aparelhos como smartphones e tablets. Carregamentos de página mais rápidos, menus responsivos, galerias de imagem funcionais, tudo isso entra na lista de tarefas dos desenvolvedores web neste ano.

Mecanismos de busca como o Google tem priorizado sites que oferecem versões de seus sites para dispositivos móveis, o que indica que as próximas atualizações dos algoritmos podem valorizar ainda mais os sites que contam com essa opção.