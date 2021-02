* Por: Jornal Montes Claros - 25 de fevereiro de 2021.

Montes Claros América Vôlei é superado pelo líder Cruzeiro na Superliga

Montes Claros – Em Contagem, o Coelho não conseguiu o resultado positivo diante do líder Cruzeiro e foi superado por 3 sets a 0. O Moc América volta a jogar, no próximo sábado (27), contra o Taubaté, às 21h30, no Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves, com mais uma transmissão do SporTV2.

No primeiro set, o Montes Claros América não conseguiu quebrar o ritmo celeste, que abriu vantagem logo nos primeiros instantes, contou com 11 pontos seguidos impostos pelos saques do cubano López e, com a diferença construída, fechou em 25 a 13.