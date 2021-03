Melhores Livros para se Tornar um Mestre das Apostas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de março de 2021.

Obras prometem ensinar apostadores a melhorar o seu jogo em cassinos, inclusive aqueles online.

Embora a melhor maneira de se preparar para jogar em cassinos online com dinheiro real no Brasil seja estudando as regras de cada jogo, é possível ir além. Há livros que dão dicas gerais em termos de apostas, e algumas podem fazer a diferença na vida dos apostadores iniciantes. E, da próxima vez que alguém disser que ler não dá dinheiro, apresente os títulos que foram feitos para aqueles que querem se especializar em apostas.

Títulos que Abordam as Apostas com Guias e Estratégias

Graças à internet, plataformas de marketplace e e-books, hoje é fácil adquirir quase qualquer livro. Em meio à pandemia, o mercado editorial cresceu, mas seguramente são poucos os que conhecem esses títulos sobre apostas. Portanto, é uma ótima oportunidade de sair à frente.

Beat the Dealer: Focado no Blackjack

Também chamado de Vinte e Um, o jogo de cartas blackjack é um dos mais populares do mundo, atrás apenas do pôquer. Sob o título completo de Beat the Dealer: A Winning Strategy for the Game of Twenty-One, o livro do matemático Edward O. Thorp prega a superação da margem de lucro das casas com o método da contagem de cartas.

Apesar de ter sido lançado em 1962, o livro é utilizado até hoje como introdução ao jogo pelos que querem ganhar de verdade. Os métodos são simples, e os cálculos não serão estranhos à maioria dos apostadores, sendo passíveis de aplicação mesmo nos cassinos online.

Doyle Brunson’s Super System: a Bíblia do Pôquer

Doyle Brunson é o autor responsável pelo que é chamado de “a bíblia do pôquer”. Doyle Brunson’s Super System é um livro de 1979 sobre o único jogo de cartas com apostas legalizadas no Brasil, o pôquer. Vencedor do World Series of Poker diversas vezes, o autor é o que se pode chamar de especialista.

Em suma, o livro explica o motivo de o pôquer não ser pura sorte (o que explica sua legalidade) e traz explicações essenciais e básicas para jogadores. Entre as estratégias apresentadas, são explicadas variações como No Limits Texas Hold’em e Seven Card Stud. Com o aumento da fama do pôquer, pode ser uma boa leitura.

Blood Aces: do Criador do Vegas Poker

Blood Aces é uma biografia publicada em 2014. Ela gira em torno da história de Benny Binion, um dono de cassino e o criador do torneio mais popular do mundo, o World Series of Poker.

Saindo um pouco do foco das estratégias, mas mantendo os ensinamentos, a biografia mostra um lado das apostas que não é conhecido pela grande maioria. Entre as curiosidades que atraem os leitores, estão documentos antes confidenciais do governo americano a respeito do mundo mafioso.

O Que Mais Ler a Respeito dos Cassinos?

Embora os jogos de cartas sejam apenas uma fração do que brasileiros encontram em cassinos online, eles são o foco da maioria dos livros úteis aos apostadores. Isso porque, diferentemente de caça-níqueis ou loterias, existem métodos que de fato influenciam o resultado final.

Portanto, aos que desejam realmente se aprofundar, é recomendado buscar guias especializados, ou publicações similares em livrarias, ou sites de livros. Definitivamente, o conhecimento é uma arma poderosa em mesas de cassino com cartas.