Top 5 cassinos online preferidos pelos apostadores brasileiros

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de janeiro de 2021.

Conheça os 5 cassinos online que fazem a cabeça dos apostadores brasileiros, atualmente. Saiba o que torna esses cassinos opções tão populares no Brasil.

Os cassinos online fazem sucesso no Brasil, mesmo sem serem legalizados. Com base em outros países, eles atraem apostadores de todos os perfis com conteúdo em português e recursos que agradam ao público local. Alguns cassinos se destacam em quesitos específicos, como os limites baixos para depósitos ou os bônus generosos que oferecem. Por isso, ficam entre os “queridinhos” dos brasileiros e acabam faturando muito com isso.

Neste artigo, listamos 5 cassinos online que fazem sucesso no Brasil, graças a elementos como a qualidade demonstrada, os bônus de boas-vindas disponíveis e o catálogo de jogos, entre outros quesitos relevantes.

Cassinos online: melhores streamers no Twitch

Com a crescente popularidade dos cassinos online dentro e fora do Brasil, eles também têm ganhado bastante espaço em plataformas como o Twitch. Muitos jogadores têm se especializado em fazer streams de suas apostas em slots e em jogos de mesa e cartas, como poker, bacará e blackjack. Se você procura boas referências para escolher sites de apostas e jogos de cassinos, confira esta lista com 5 streamers de cassinos online que fazem sucesso no Twitch.

Top 5 cassinos online no Brasil

Confira a nossa lista com 5 cassinos online que fazem sucesso entre os brasileiros. Apontamos para cada um deles as qualidades em que mais se destacam no mercado de jogos de azar.

LeoVegas

A marca sueca LeoVegas já é muito popular no Brasil, em grande parte pela forte publicidade que faz no país. Em 2020, este site de apostas passou a patrocinar o Guarani, atualmente na segunda divisão nacional. Além disso, contratou o jogador Evair como embaixador da marca no país. Internacionalmente, sua credibilidade já era reconhecida devido ao seu licenciamento pela Malta Gaming Authority (MGA), um dos mais reconhecidos na indústria de cassinos online.

O principal atrativo da LeoVegas é o seu bônus de boas-vindas, que é um dos mais generosos para o público brasileiro. São até R$ 8.000 de bônus, caso o apostador invista esse mesmo valor em seus quatro primeiros depósitos. Para reivindicar e sacar o valor da oferta, o apostador precisa apostar 20 vezes o valor de cada um dos quatro bônus. Além disso, tem suporte em português e métodos de pagamento facilitados para o público brasileiro.

Betway

A Betway é uma das marcas de jogos de azar mais conhecidas no Brasil, principalmente pela parte de apostas esportivas. Com licença pela Comissão de Jogos do Reino Unido, essa casa de apostas seguiu a estratégia de muitas marcas e passou a investir pesado na propaganda em intervalos de atrações esportivas na TV brasileira. Presente em mais de 50 países, a Betway tem poder para investir pesado também na internet.

A parte de cassinos fica um pouco em segundo plano, mas também atrai muitos apostadores brasileiros graças à credibilidade conquistada pela marca. O bônus de boas-vindas de 100% até R$ 4 mil e a grande oferta de jogos dos principais desenvolvedores são atrações da área de cassino da Betway. As formas de pagamento também atendem bem ao público brasileiro, incluindo transferências dos principais bancos locais e a opção de boleto bancário.

Bet365

A Bet365 é outra marca forte no Brasil graças às propagandas na TV e à forte presença na internet com sua oferta de apostas esportivas. Com licença pela MGA, a empresa tem presença espalhada por dezenas de países. Em sua plataforma, oferece jogos de desenvolvedores como a Microgaming e a Playtech, entre outras líderes do setor de software para cassinos online.

Os bônus oferecidos pela Bet365 costumam variar conforme a época e não são tão generosos quanto os já citados de outros cassinos online. Ainda assim, a empresa se mantém entre as mais populares do setor no Brasil, graças à sua plataforma de apostas rápida e intuitiva, inclusive na versão mobile, e à fama de boa pagadora. Além disso, ganha muitos pontos pelo atendimento em português 24 horas por dia, todos os dias da semana.

22bet

A marca 22bet ainda não é tão forte quanto as já citadas neste artigo, principalmente devido à sua história relativamente curta, em comparação com esses outros sites. Com sede no Chipre (União Europeia) e licença pela Comissão de Jogos do Reino Unido e pela Curaçao Gaming Authority, a 22bet passa muita credibilidade para qualquer apostador. Por isso, mesmo tendo sido fundada apenas em 2017, já se expandiu rapidamente por muitos países e tem conseguido aumentar sua presença no Brasil em pouco tempo.

As suas licenças para operar já passam credibilidade suficiente, mas a 22bet ainda patrocina o Paris Saint-Germain, um dos maiores clubes de futebol do mundo e popular no Brasil devido à sua maior estrela: Neymar. Além disso, já teve Ronaldinho como garoto-propaganda em outros países. Ou seja, não faltam motivos para a marca ser popular no Brasil. O produto também tem muito a oferecer em qualidade para o público brasileiro. Seu catálogo tem jogos de marcas como Betsoft, Microgaming e Evolution. A 22bet ainda oferece todos os métodos de pagamento populares no país (até mesmo Bitcoin) e bônus de boas-vindas de 100% até R$ 1,5 mil.

SportingBet

Como o próprio nome da marca indica, a SportingBet tem seu foco quase totalmente voltado às apostas esportivas. Esse é um caminho seguro para muitas empresas que investem no mercado brasileiro, já que as apostas esportivas têm regulamentação mais tranquila no país que os jogos de azar. Sabendo disso, a SportingBet chegou ao Brasil com embaixadores como o jogador Marcelo, da Seleção Brasileira, e o lutador do UFC Fabrício Werdum. A veiculação de propagandas com essas estrelas na TV brasileira garantiu a rápida popularidade da marca.

No entanto, com licenças de Gibraltar e Reino Unido para operar, a SportingBet tem muito mais a oferecer além das apostas esportivas e da credibilidade de seus garotos-propaganda. A sua plataforma tem títulos de desenvolvedores como a Playtech, a Microgaming e a NetEnt, entre outros. Seu bônus de boas-vindas é competitivo, chegando a R$ 4,5 mil em valor para apostas. Já o atendimento funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, em português.