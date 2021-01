Prepare-se para apostar nos cassinos de Las Vegas quando a pandemia passar

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de janeiro de 2021.

A pandemia do Coronavírus mudou a realidade do mundo. Isolamento, home office e as viagens suspensas. Esse é o mundo há quase um ano já. De lá para cá, nos acostumamos a nos privar de muitas coisas fundamentais para a saúde física, psíquica e emocional.

A impossibilidade de viajar vem trazendo infelicidade para muita gente. Além da diversão, viajar faz bem para a saúde. Segundo a ciência, viajar faz bem para o corpo, para a mente e para as emoções. Tirar férias ajuda a recarregar as energias e equilibrar a mente. Segundo Jens Pruessner, PhD e professor da Universidade McGill, em Montreal, Canadá, “viajar não é um luxo, é um investimento em sua saúde”.

Mas isso tudo vai passar. E quando chegar a hora, vamos todos voltar a sonhar e nos preparar para aquela viagem dos sonhos adiada. Um dos lugares do mundo mais prejudicados com a pandemia é Las Vegas, uma cidade criada com foco no turismo do jogo. Hoje, apesar dos cassinos terem reaberto parcialmente com sua capacidade reduzida, todos esperam a volta à normalidade para que o a “cidade do pecado” reabra de vez suas portas para turistas de todo mundo.

Las Vegas é um dos pontos turísticos mais atrativos do mundo por conta de toda a luminosidade nas fachadas de seus comércios e, claro, pelos seus luxuosos cassinos e casas de shows. Muita gente acredita que viajar para lá e fazer uma aposta é como nos filmes, onde o personagem leigo joga na roleta e ganha tudo de uma vez só, mas não é bem assim que funciona a realidade.

Portanto, separamos algumas dicas para você, que planeja viajar para Las Vegas assim que a pandemia for controlada, jogar e apostar com diversão e segurança.

Antes de apostar em um cassino de Las Vegas, faça um ensaio nos cassinos online

Para aprender sobre alguns macetes dos jogos de cassino e se dar bem, uma dica legal é tentar uma aposta real no conforto de sua casa, graças aos diversos cassinos online disponíveis na web. Acessando o site Grandes Ganhadores, é possível encontrar dicas interessantes, indicações das melhores plataformas e, o mais importante, saber os termos usados dentro de um cassino, como Banker, Dealer, Royal Flush, entre outros.

Agora que você está pronto, escolha um dos melhores cassinos de Las Vegas

Depois que você fez uma “aposta-ensaio” nas plataformas de cassino online, é hora de escolher as melhores casas de Las Vegas para apostar. Vale lembrar que quanto mais luxuoso for o cassino, maior são os valores das apostas.

O site O Nego Viaja listou algumas casas de baixas, médias e altas apostas, entre elas a The Palms (de alta aposta), Wynn Encore (de média aposta) e a Planet Hollywood (de baixa aposta). Vale a pena consultar mais detalhes antes de viajar e escolher seus preferidos.

Escolha os jogos certos no cassino

Os jogos de cassino são vários e cada um tem um nível diferente de chances de ganhar. O que mais dá retorno ao jogador é o blackjack, seguido de roleta e pôquer. Outro critério que deve seguir na hora de escolher o jogo é que os cassinos ganham uma porcentagem por cima de sua aposta, que varia entre 0,20% e até mais de 7%.

Em resumo, o ideal é escolher um jogo que te dá mais chances de ganhar e rende menos ao cassino em que está apostando. De acordo com especialistas, o pôquer é o melhor, pois é um dos três que mais te dá chances e é o único em que a casa não ganha dinheiro do jogador.

Por outro lado, fuja do Kenô, pois esse jogo é o que tem menos chance de ganhar e pode te deixar endividado. Ele é semelhante aos jogos de loteria, o jogador seleciona 20 números entre 1 e 80 e espera o sorteio, quanto mais números o jogador acertar, mais será o valor do seu prêmio.

Não beba durante o jogo

A maioria das pessoas não resiste à tentação dos bares dos cassinos de Las Vegas. Ao menos que você queira acordar no dia seguinte em algum deserto de Nevada, devendo até as calças ou pior, casado com um desconhecido em um dos famosos altares da cidade, não beba! Para apostar, é preciso muito do foco e do raciocínio e para isso precisa estar sóbrio.

Além de manter o foco e o raciocínio, outra vantagem de estar sóbrio durante o jogo é que muitos de seus adversários abusam do álcool enquanto jogam, assim você pode se aproveitar da embriaguez alheia e aumentar as suas chances de ganhar.

Saiba quando parar de apostar

Muitos jogadores se empolgam quando estão ganhando uma partida atrás da outra e apostam mais e mais, a fim de multiplicar os seus lucros. Isso é uma armadilha de muitos cassinos, até mesmo os de Las Vegas, existem jogos e caça níqueis programados para que o jogador ganhe de forma surreal e, de repente, perca não apenas o que ganhou nas partidas como também até mais, tornando-o um devedor.

Não seja ganancioso e nem acredite no seu “dia de sorte”, pare de jogar enquanto estiver ganhando e tiver faturado uma quantia razoável. O mesmo vale se você estiver apenas perdendo, não insista achando que o jogo vai se reverter, pare antes que você gaste todo o seu dinheiro na aposta.

Assim como nas lojas de shopping, os cassinos não têm janela e nem outra fonte de luz natural justamente para fazer o jogador perder a noção do tempo e continuar jogando e gastando desenfreadamente. Por isso, não esqueça de controlar também o seu tempo e saber a hora de parar.

Por emarket