* Por: da redação - 13 de março de 2021.

As passagens aéreas de ida e volta de Montes Claros para Brasília poderão ser compradas por apenas R$ 499.

As promoções das companhias aéreas da Semana do Consumidor já estão no ar e com ótimas opções de passagens baratas nos voos saindo de Montes Claros e Belo Horizonte. A nossa equipe encontrou voos de ida e volta para São Paulo por R$ 444 e para o Rio de Janeiro há opções de ida e volta por R$ 500 nos voos saindo de Montes Claros.

Os outros destaques são as passagens aéreas de ida e volta de Montes Claros para Brasília por apenas R$ 499. Quem está no Norte de Minas encontra passagens de ida e volta para Florianópolis por R$ 687. De Belo Horizonte (Confins) para a cidade de São Paulo você encontra passagens de ida e volta por R$ 242 e para a cidade do Rio de Janeiro por apenas R$ 295.

Todas as passagens desta promoção estão com as taxas incluídas. Além dos baratos, aproveite para garantir desconto na hospedagem. Quem está em outras cidades também encontra voos baratos. Basta fazer a pesquisa no link que se encontra no final deste post.

Compre aqui passagens aéreas ida e volta Montes Claros/SP por R$ 444,81

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos saindo de MONTES CLAROS

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas saindo de BELO HORIZONTE

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais