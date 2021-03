Como montar looks masculinos básicos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de março de 2021.

Os homens têm várias opções de roupas para montar looks diversos e estilosos, de acordo com cada ocasião.

É vasta a quantidade de sites, revistas e materiais com dicas para as mulheres criarem diferentes visuais. Contudo, nos últimos anos, houve um aumento de materiais disponíveis para ajudar também os homens a caprichar no visual.

Com uma diversificação das roupas masculinas e uma abertura crescente a peças com outros cortes, tecidos e cores, aumenta a dificuldade de escolher e combinar peças para montar looks estilosos.

Por isso, se você deseja renovar as roupas do seu armário e não sabe bem por onde começar, confira algumas dicas de como montar visuais básicos e estilosos, contando com peças como camisetas de ótimo caimento.

Tecido e caimento

A primeira etapa para acertar nas roupas é conhecer, minimamente, diferentes tecidos e saber que eles têm impacto direto sobre o caimento da peça no corpo. Combinar peças com tecidos 100% feitos de uma mesma fibra e acertar em seu tamanho são dicas fundamentais para montar qualquer look.

Ao garantir peças mais adequadas para o seu corpo, bons tecidos e caimento definirão se um visual é elegante ou despojado. Em função de sua alta qualidade, essas peças duram mais em comparação a outros tipos de roupa.

Boa calça jeans

Essa é uma das roupas mais versáteis para se ter no armário, podendo aparecer em ocasiões informais ou mais elegantes. Para cada uma delas, é preciso pensar nas outras peças, calçados e possíveis acessórios para dar o acabamento desejado ao visual. Diante de uma rica variedade de modelos e cores existentes, algumas opções certas para montar diferentes looks são a calça jeans de corte reto, que esteja bem alinhada com as medidas do seu corpo, e uma com uma lavagem mais escura (que é ótimo para dar um ar mais sofisticado).

Blazer

Essa é outra peça extremamente versátil para se ter no armário. Se você não é muito fã de roupas formais, o blazer é uma ótima opção para substituir um terno (dependendo da ocasião). Para um look mais despojado, combine um blazer com um tênis e uma camisa branca. Se a ideia é ser mais elegante, vale investir em um sapato ou sapatênis e uma camisa mais refinada.

Acessórios

Esses itens costumam ser mais associados ao vestuário feminino, mas os homens também podem usar diversos acessórios para dar um bom acabamento ao visual. Relógio, pulseiras, e óculos de sol são apenas alguns exemplos. Procure modelos adequados para o seu rosto e pulso, que dialoguem com as roupas escolhidas.

Básico

Roupas básicas podem originar visuais ótimos — sobretudo as peças consideradas curingas. Camisas em cores neutras como branco, preto e grafite permitem boas combinações com calças pretas, por exemplo.

Tenha um bom sapato de couro, pois eles valorizam as combinações mais simples e duram mais quando bem cuidados, além de caírem bem com diferentes modelos e tecidos de roupas.

Um bom jeito de começar a escolher as suas roupas é começar por uma peça que você goste muito e usá-la como referência para definir as restantes. Pode começar com qualquer uma: camisa, calça, blusa, calçado ou acessório.

Cores e contexto

A partir disso, é bom buscar equilíbrio nas combinações: se você escolher uma peça estampada ou mais colorida, opte por cores mais discretas nas outras peças, para não sobrecarregar a produção. Se você gosta de ousar, aposte em cores contrastantes (roxo e amarelo, azul e laranja, vermelho e verde) para chamar atenção para determinada peça e deixar o visual mais alegre.

Por fim, é imprescindível escolher roupas que estejam de acordo com a ocasião. Cada situação (balada, almoço familiar, faculdade, trabalho, saída com amigos, jantar romântico) pode exigir um determinado visual.