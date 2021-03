O que considerar antes de comprar seu novo smartphone

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de março de 2021.

Memória interna e bateria são pontos obrigatórios para se prestar atenção.

Pelo menos a cada seis meses nos deparamos com novos modelos e tecnologias de smartphones, que nem sempre fazem sentido para usuários menos avançados. Para muitos, o que determina um smartphone de qualidade não é a quantidade de câmeras e tamanho da tela.

Na hora de escolher um aparelho para substituir o antigo, ou mesmo para ter o primeiro smartphone, é natural que surjam dúvidas sobre qual o modelo mais adequado. Confira a seguir os pontos que devem ser observados antes de decidir qual smartphone comprar.

1- Perfil de uso

Antes mesmo de sair pesquisando preços, é importante definir qual o seu perfil de uso, ou da pessoa que você pretende presentear com um novo smartphone. Um usuário que passa o dia jogando precisa de um modelo diferente de quem usa o smartphone apenas para se comunicar.

Podemos considerar três principais grupos de usuários:

básicos: são, principalmente, crianças e idosos, que precisam de um smartphone apenas para envio de mensagens, assistir vídeos na internet e jogar games que não exigem muito processamento.

intermediários: composto principalmente por jovens e adultos mais atarefados, os smartphones intermediários possuem design mais refinado, armazenamento e desempenho superiores, além de conjunto de câmeras mais desenvolvido.

avançados: os usuários avançados costumam acompanhar de perto todas as novidades do mundo dos smartphones, muitas vezes sendo early adopters dos modelos recém-lançados. Costumam ter maior poder aquisitivo, para adquirirem modelos premium e até mesmo importados.

2- Preço

Como você pode imaginar, smartphones têm uma variação de preço, considerando o tipo de usuário a que ele se destina. Atualmente é possível encontrar smartphones a partir de R$600 e com preços até R$12 mil. Depois de estabelecer uma faixa de preço, é hora de pensar com mais detalhes no que você precisa que o aparelho ofereça. Quanto mais componentes o smartphone tiver, mais alto será o preço.

3- Design, memória e funcionalidades

Mesmo para os usuários básicos, o design acaba sendo um importante fator de decisão. A maioria das marcas já oferece modelos bem em conta com design agradável, mesmo com materiais mais baratos, como plástico.

O armazenamento interno é um dos itens mais importantes para se considerar na hora da compra. Uma pessoa que tira muitas fotos precisa de mais memória interna do que uma pessoa que usa o smartphone apenas para trocar mensagens.

E, claro, as funcionalidades são muito importantes. Desbloqueio por digital, controle por voz, carregamento rápido, tudo isso conta na praticidade de uso no dia-a-dia, assim como no modelo a escolher.

4- Tela

A maioria das pessoas faz questão de ter um smartphone com telas acima de 6 polegadas. Esse formato se popularizou bastante graças à possibilidade de assistir a filmes e vídeos de qualquer lugar. Porém, nem todo mundo fica confortável com um celular que ocupa a palma inteira da mão.

Algumas marcas voltaram a oferecer aparelhos com pouco mais de 5 polegadas, que são mais compactos e não deixam a desejar. A qualidade da tela também deve ser considerada: uma pessoa que assiste a muitos filmes tende a buscar por uma tela com bastante resolução, assim como quem joga ou usa o smartphone para tirar e editar fotos.

5- Câmeras

Falando em fotos, as câmeras se tornaram o principal item dos smartphones, sendo um fator decisivo na comparação entre modelos. Os mais atuais contam com conjuntos triplos, quádruplos e até quíntuplos de câmeras, oferecendo uma experiência completa na hora de registrar imagens. Assim como nos demais aspectos, quanto maior a quantidade e a qualidade das câmeras, maior será o preço do smartphone.

6- Desempenho

Por último, mas não menos importante: de nada adianta um smartphone cheio de câmeras, com tela enorme e armazenamento infinito, se ele não der conta de processar tudo isso. A memória RAM e o processador são a principal dupla que garante que seu smartphone faça tudo isso sem travar e tenha vida útil longa.

A duração da bateria também entra no quesito desempenho. Caso você seja um usuário que não larga o celular em nenhum momento do dia, os smartphones com mais de 3000mAH de bateria são os mais indicados.