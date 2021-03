Como tornar o banheiro mais aconchegante?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de março de 2021.

Saiba como deixar esse espaço mais confortável para o seu dia a dia

Depois de um dia estressante ou mesmo ao chegar em casa depois de suar na academia, nada como tomar um banho. O banheiro é um dos cômodos que a gente acaba usando mais dentro de uma casa, seja para o autocuidado, limpeza ou necessidades fisiológicas.

Sendo tão importante, porque não deixar esse ambiente um pouco mais aconchegante promovendo mais conforto no pós-banho? Se é o que você está buscando, saiba que, com algumas mudanças e detalhes, é super viável dar novos ares ao seu banheiro.

Da toalha fofinha até o tapete de piso, passando pela decoração leve e funcional, várias são as possibilidades para deixar esse cômodo bem mais confortável.

Limpeza e organização em primeiro lugar

Antes de qualquer decisão, é fundamental ter em mente que de nada adianta investir em revestimento, piso, toalhas e quaisquer outros itens decorativos se o seu banheiro está sempre bagunçado e sujo.

A limpeza do ambiente deve ser o primeiro aspecto a ser levado em conta para deixar o seu banheiro mais aconchegante, sem dúvida alguma. É interessante que a limpeza feita seja regular — uma vez na semana aquela limpeza mais pesada e ao longo da semana varrer e passar pano também ajuda.

A pia e o espelho também precisam ficar limpos diariamente. Nada de deixar resto de pasta de dente, maquiagem e fio dental espalhado. Essa falta de higiene diária só vai deixar seu banheiro com aspecto de sujo. E jamais deixe cabelo acumulado no ralo — isso pode trazer problemas futuros na encanação.

Estando limpo, o passo seguinte é deixar o banheiro organizado. Isso inclui pendurar a toalha de banho e de rosto no local adequado, tirar as peças íntimas lavadas do box e estendê-las no varal, guardar os produtos no armário, etc.

Tendo esses dois aspectos em mente, fica muito mais fácil conseguir deixar o seu banheiro mais aconchegante, já que eles também colaboram para te dar essa sensação de conforto.

Revestimento de paredes e piso

A aparência é uma característica que faz toda a diferença no ambiente. Como aqui a ideia é conforto, vale a pena investir em revestimentos — tanto nos pisos quanto nas paredes. Use cores mais claras, como branco e tons pastel. Os azulejos coloridos ou estampados também dão esse efeito harmonioso no ambiente.

Móveis de madeira e tons amadeirados

O acabamento em madeira é outra solução, já que esse material traz consigo um ar de aconchego e pode ser usado, por exemplo, nos móveis e até mesmo na pintura do banheiro (desde que de forma bem planejada).

Assento de vaso almofadado

Conforto de verdade é poder fazer suas necessidades em um assento almofadado. Brincadeiras à parte, esse item é bem importante para o vaso, principalmente em dias mais frios.

Toalha de piso

Indispensável também é a toalha de piso, afinal, como sair do banho sem molhar o banheiro todo, não é mesmo? Você pode investir em modelos de tamanho médio e com tecidos mais encorpados. Alguns modelos, além de super úteis, também dão um quê de beleza extra ao banheiro. Fica a dica.

Aromatizantes

Quem não gosta de sentir um cheiro bom no ambiente? Com aromatizadores você pode deixar o banheiro mais perfumado a qualquer hora do dia. Durante um momento de relaxamento, por exemplo, você pode aplicar algumas gotinhas de óleo essencial de lavanda no chão e se deliciar com esse aroma.

Plantinhas

Naturais ou sintéticas, um vaso de plantas, flores ou suculentas traz um pouquinho da natureza para dentro de casa e, por isso mesmo, podem ser usadas também no banheiro. Só se atente para os tipos mais adequados para esse tipo de ambiente.