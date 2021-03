Branded Keywords: o que são e qual sua importância?

Compartilhe Facebook

Por: Jornal Montes Claros - 19 de março de 2021.

Diferentemente das palavras-chave encontradas por empresas para entender o que mais o público-alvo desses negócios está procurando, as branded keywords são também palavras ou sentenças, mas focadas em entender os produtos e serviços de uma empresa.

Por exemplo, entendemos que ao procurar por uma empresa de demolição de alvenaria estrutural na internet, um cliente ainda encontrará a melhor opção para a sua necessidade, podendo chegar a um negócio que não conhecia, e que julga adequado.

Nesse exemplo, entendemos que essa empresa pode pegar as palavras ou frases encontradas para otimizar suas páginas e conteúdos por meio do SEO, uma ferramenta capaz de conectar o cliente de maneira prática e concisa.

Já em uma situação diferente, um outro cliente procura pelos serviços de uma empresa X, provavelmente em uma busca sobre preços ou indicações na web, fazendo uma pesquisa que julga importante para sua decisão de comprar tela alambrado, por exemplo.

Neste caso, o complemento que foi inserido ao lado da empresa evidencia o branded keyword, onde já existe o conhecimento prévio de uma empresa, embora nem sempre ele seja profundo, focando prioritariamente nos produtos ou serviços dela.

Quais suas funcionalidades dentro de uma empresa?

Apesar de diferentes, tanto as palavras-chave de SEO, que verificam o que um cliente de um segmento deseja, quanto a branded keywords agregam um significado a mais sobre um interesse de mercado ou de um cliente, que podem potencializar as ações das empresas.

Ainda assim, a keyword difere no sentido de trazer um maior entendimento sobre o que o consumidor de uma empresa está desejando, ou até mesmo alguém que já estudou a marca está querendo entender sobre seus produtos ou serviços.

Em outras palavras, neste momento o cliente já sabe que aquela empresa trabalha com um determinado tipo de trabalho, e o que ele precisa no momento é entender que vai valer a pena para ele fechar com aquele negócio, o que o faz buscar por informações.

Isso faz com que esse estágio seja mais apropriado para clientes de fundo de funil, ou seja, aqueles que já passaram pela fase do conhecimento e da busca por necessidade, e agora estão certos de que querem realizar uma compra, só precisam de uma ajuda final.

Logo, o branded agrega grande importância, visto que a empresa que é pesquisada está quase para trazer um novo cliente para o negócio, podendo utilizar essa palavras para diferentes vantagens dentro da corporação. Confira algumas delas abaixo:

1 – Entendimento de necessidades

Por meio das pesquisas certas que um cliente faz sobre uma empresa e seus produtos, a própria corporação pode entender quais são suas produções que mais chamam atenção do público, providenciando estratégias que facilitam uma ampliação dessa popularidade.

Podemos ver isso em produções de conteúdo para web, em especial para redes sociais, onde a empresa que tem as informações sobre as branded keywords mais famosas atreladas ao nome da companhia, pode passar a produzir conteúdos informativos focados.

Um exemplo disso é uma empresa de paisagismo e jardinagem SP, que ao descobrir as palavras da marca, no caso, jardim vertical, passa a produzir vídeos educativos sobre o produto, podendo até oferecer descontos e promoções.

De uma certa forma, saber o que o cliente está desejando dentro de sua empresa é ótimo para entender o que ele realmente quer saber, abrindo espaço para outras vantagens, que poderão ser entendidas abaixo.

2 – Compreensão de oportunidades

Imagine que as mais famosas branded keywords em uma empresa de quadro de comando eletrico, por exemplo, são peças industriais para máquinas, mas a companhia não produz e nem comercializa produtos do tipo dentro do seu negócio.

Esse poderia ser um típico quadro de perda de oportunidade, mas tudo pode mudar no momento em que o negócio passa a considerar esse produto faltante como uma nova oportunidade, baseada exatamente nas preferências de quem compra.

Assim, fica mais fácil entender exatamente o que o cliente está pedindo, e basear os investimentos dentro da empresa nessa escolha, mostrando dados e informações que favoreçam a compra desses novos materiais para a companhia.

3 – Maior segmentação

Quanto maior a segmentação dentro do público-alvo de uma empresa, mais fácil fica para que o negócio tenha comunicações e formas de relacionamento cada vez mais focadas e ideais para esse tipo de público, potencializando suas vendas.

É interessante notar que em um funil de vendas, por exemplo, o topo e o meio são compostos de potenciais clientes, pessoas que ainda não estão prontas para comprar um produto ou serviço, embora já estejam interessadas nele.

Digamos que uma loja de artigos para casa tenha como foco durante a nova estação do ano objetos como acessórios banheiro cromado, produzindo uma grande campanha para esse produto e para pessoas que consideram a sua compra.

Nesse caso, sabendo dessas informações por meio de um branded keyword e aliando a compra de produtos deste tipo, essa empresa pode alcançar grandes rendimentos.

Essa é uma grande jogada dentro do ramo empresarial, e com certeza as palavras vinculadas à marca ajudam a potencializar os ganhos da estratégia. Quanto maior for a análise e o entendimento delas, melhor será o resultado.

4 – Feedbacks positivos e negativos

É importante ter em mente e em informações palpáveis os resultados positivos e negativos de uma empresa, por meio de pesquisas ou análises de mercado. Mas nada se compara ao que é divulgado sobre uma empresa por meio das branded keywords.

A vinculação de uma marca com determinadas palavras e frases fazem com que gestores entendam sobre questões que podem ser positivas ou negativas, evidenciando falhas e exaltando pontos positivos a serem pensados.

Por exemplo, uma empresa de pintura SP teve como palavras e frases vinculadas à sua marca, expressões que enfatizam trabalhos que somente ela faz na cidade, algo que adiciona uma potencialidade e popularidade no negócio.

Em um outro caso, outra empresa do ramo pode ter sido veiculada por uma ocasião que danificou a imagem da companhia, ou até mesmo frases que mostram o quanto a empresa é conhecida erroneamente no mercado, algo que prejudica a imagem.

Para isso, é interessante pensar em soluções práticas e estratégicas, afinal, um olhar que se tem por uma empresa pode demorar tempos para ser reconstruído.

5 – Conhecimento maior sobre os concorrentes

Não é apenas sobre a própria empresa que o branded keyword deve ser utilizado, pelo contrário, essa estratégia de palavras-chave populares atreladas às marcas podem servir como parâmetro para o entendimento de concorrentes no mercado.

Quanto mais se sabe sobre as fortalezas e fraquezas dos concorrentes, mais uma fabricante de fio paralelo, por exemplo, pode considerar mudanças essenciais em sua estrutura, entrando em um viés competitivo com mais armas essenciais na briga pelo consumidor.

É interessante verificar em quais pontos a marca pode ser conhecida, para que sejam feitas mudanças, e onde ela é mais vista negativamente, para que a empresa contrária tenha essas questões ao seu favor, fazendo com que o jogo vire no mercado.

Branded Keywords no marketing de conteúdo

A obtenção das palavras certas dentro do marketing de conteúdo pode auxiliar uma empresa a entregar as informações que os clientes mais pesquisam, implementando mudanças para o crescimento de um produto, como alarme para comercio.

E tudo começa pelo conteúdo divulgado para seus consumidores por meio de redes sociais. Aliando as palavras certas é possível criar uma maior ligação com aquilo que se procura, podendo integrar estratégias como:

Perguntas e respostas;

Vídeos informativos;

Depoimentos de clientes;

Testes reais com produtos.

Basicamente, tudo o que puder ser desenvolvido com o foco de sanar dúvidas de quem pesquisa algo sobre uma empresa deve ser feito, cruzando conteúdos com outros que potencializam uma preferência preexistente de um produto.

O foco dentro do marketing é, além de criar exatamente aquilo que um cliente quer ver, é entender o quanto pode haver de melhor naquele serviço, unindo então forças com outros setores, como profissionais de áreas comerciais e tomadores de ações.

Com essas ações em pleno funcionamento, o branded keyword pode se mostrar como uma excelente forma de melhoria estrutural, causando excelentes respostas de clientes, tanto na popularidade da empresa quanto na parte financeira.

Conclusão

Branded Keywords são verdadeiras armas para causar melhorias significativas dentro das empresas, recolhendo de uma forma rápida e prática a opinião de clientes e informações de concorrentes, criando a melhor estratégia de defesa possível.

Por isso, não deixe de aliar suas ideias de marketing e administração empresarial com essas palavras-chave, e entenda como colocar seu público de cara com o melhor produto ou serviço que eles podem ter: o seu!

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.