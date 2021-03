Exclusivo! Gol suspende os voos em Montes Claros no mês de abril

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 19 de março de 2021.

Quem for viajar no mês que vem de Montes Claros para São Paulo (Guarulhos) encontra passagens de ida e volta por apenas R$ 465,47.

O aumento de casos de COVID-19 em todas as regiões do Brasil obrigou a Gol a suspender em abril os voos de Montes Claros para São Paulo (Guarulhos). A companhia deixará de operar no mês que vem em Uberlândia. Em maio as duas cidades terão os voos retomados. A venda das passagens dos voos de Montes Claros para o mês de abril já foi suspensa. (Veja detalhes na imagem abaixo).

A Gol informou que os passageiros afetados pela suspensão dos voos poderão remarcar a data da viagem, pedir o reembolso do valor pago ou usar o crédito para comprar outra passagem aérea. A companhia informou que já está entrando em contato com os passageiros que tinham passagens aéreas para viajar no mês de abril.

Azul vende passagens de ida e volta Montes Claros/SP por apenas R$ 465

A Azul vai manter em abril os voos sem escalas de Montes Claros para Belo Horizonte (Confins) com opções de escalas para outros destinos operados pela companhia. Quem for viajar no mês que vem de Montes Claros para São Paulo (Guarulhos) encontra passagens de ida e volta por apenas R$ 465,47. (Confira detalhes na imagem abaixo).

Também para viagem no mês de abril é possível garantir passagens aéreas de Montes Claros para Belo Horizonte por R$ 494 e para a cidade do Rio de Janeiro há opções de passagens de ida e volta por R$ 537,30. Para o mês de maio a nossa equipe encontrou passagens de ida e volta por R$ 311 de Montes Claros para Belo Horizonte e por R$ 485 para a cidade do Rio de Janeiro,

Compre aqui Montes Claros/SP por apenas R$ 465,47 (ida e volta)

De Montes Claros para Salvador há opções de passagens aéreas de ida e volta por R$ 934,23 para viagem em abril e por R$ 755 para viagem no mês de maio deste ano. Todas as passagens desta promoção estão com todas as taxas incluídas.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos da Azul para março e abril

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas para viagem em maio

