Seu cachorro comeu um objeto? Veja o que fazer

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de março de 2021.

Por curiosidade ou durante uma brincadeira o pet pode ingerir um corpo estranho

Os cães são animais alegres e curiosos por natureza. Por isso, desde filhotes estão sempre explorando a casa e procurando distrações. Também são ótimos companheiros para crianças e adultos, com algumas raças mais independentes e calmas, outras bastante agitadas e carentes.

Para evitar a destruição dos móveis e outros objetos da casa, é comum oferecermos brinquedos com o objetivo de distrair nossos amigos caninos. Ainda assim, acidentes acontecem e o pet pode acabar ingerindo um corpo estranho, como parte de um de seus brinquedos ou aquela meia perdida pela casa.

Se isso acontecer, é importante verificar o que o pet comeu e procurar por cuidado veterinário para socorrer o bichinho o mais rapidamente possível. Até porque, dependendo do que ele comeu, pode estar com sua vida em risco. Veja o que fazer quando seu cão comer um objeto.

Objetos pequenos e sem pontas

Quando o cachorro engole um objeto pequeno e sem pontas você pode ficar mais tranquilo. O próprio movimento do intestino fará com que o corpo estranho seja expelido naturalmente.

O pet comeu um pedaço de brinquedo? Jogue fora o restante do objeto e observe como ele se comporta ao longo do dia. Veja se irá vomitar e fique de olho nas fezes. Caso ele continue apático e recuse comida, procure ajuda veterinária.

Objetos grandes e afiados

Pets que ingerem objetos grandes e afiados precisam de socorro imediato. Estes podem perfurar o intestino e outros órgãos do corpo. Há riscos de sangramentos e até de morte. Notou o sumiço de algum item na sua casa ou o pet com sintomas de ingestão de corpos estranhos? Leve o animal ao veterinário.

Nestes casos, o veterinário poderá optar por dois procedimentos: a endoscopia, comum no caso de objetos pequenos e pontudos, quando o pet está de estômago vazio, ou a cirurgia, para coisas grandes engolidas.

Ingestão de objetos tóxicos

Alguns objetos contêm material tóxico em sua composição e se tornam ainda mais perigosos quando ingeridos por um cão. Caso você saiba que o produto é perigoso e o encontrou roído, leve o seu companheiro ao veterinário.

Quando não faz ideia do que foi comido pelo cachorro, fique atento ao comportamento e sintomas. Sinais de envenenamento incluem salivação excessiva, tremores, taquicardia e vermelhidão na boca. Neste caso, ao ser socorrido, o cachorro pode precisar de lavagem estomacal.

Sinais de que o cachorro ingeriu um objeto

Pode ser que você perceba rapidamente a arte do seu companheiro de quatro patas. No entanto, talvez chegue em casa e tudo pareça normal. Caso o animal tenha ingerido um objeto, vai apresentar alguns sinais de que comeu algo que não devia. Por isso, você deve se atentar a:

Vômitos

Diarreia

Apatia

Falta de apetite

Sinais de intoxicação

Como alguns objetos são feitos de materiais tóxicos para os animais, mesmo se for algo pequeno, que poderá ser expelido sozinho, fique atento aos sinais de envenenamento e intoxicação.

Como evitar que o cão coma objetos

A ingestão de objetos pode ser perigosa para o cão, a ponto de levá-lo ao óbito. Para prevenir, o melhor é manter longe dele qualquer coisa que possa ser comida, mesmo que por acidente.

Comece oferecendo a ele apenas brinquedos indicados para pets. Atente-se também se o cachorro é mais destruidor ou comportado, pois, se costuma tirar pedaços dos próprios brinquedos, será necessário buscar algo mais resistente.

Além disso, mantenha longe do seu amigo de quatro patas qualquer produto tóxico e pontiagudo. Se ele é muito curioso, vale considerar deixar esses itens em armários fechados.

Também procure brincar e passear com o cão com certa frequência. Muitas vezes, a necessidade de mexer em objetos e destruir suas partes, resultando na ingestão do corpo estranho, ocorre por estresse e tédio.