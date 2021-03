Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de março de 2021.

Quando um investidor de criptomoeda negocia diferentes criptomoedas, o objetivo é lucrar com as diferenças e flutuações de preço. O mesmo vale para o par de troca popular, XMR/BTC. Se você quiser lucrar com a negociação dessas duas moedas, há informações importantes a saber e muitos fatores a serem considerados.

Vamos dar uma olhada neles!

Etapas de como fazer uma troca lucrativa de XMR/BTC

Primeiro conselho: comece o mais rápido que puder

Segundo conselho: escolha a bolsa correta

Terceiro conselho: invista na hora certa

Negocie criptomoedas facilmente

Primeiro conselho: comece o mais rápido que puder

Se você deseja lucrar com uma troca XMR/BTC, a melhor coisa a fazer é começar imediatamente. Quando se trata de negociação de criptomoedas, a procrastinação pode fazer mais mal do que bem. No momento, o BTC tem se mostrado uma ótima opção para investimentos, pois é mais estável do que as outras altcoins. Não apenas isso, mas muitos altcoins seguem o movimento dos preços. Portanto, se você decidir negociar BTC agora, poderá se beneficiar de sua relativa estabilidade.

Quanto ao XMR, é melhor começar a negociá-lo o mais rápido possível. A moeda da privacidade está correndo o risco de ser abandonada por plataformas de câmbio como a Bittrex, e até mesmo alguns governos planejam fazer o mesmo. A Coreia do Sul já está banindo moedas de privacidade em 2021 porque elas permitem transações ilegais. Portanto, você deve se beneficiar do XMR enquanto pode.

Segundo conselho: escolha a bolsa correta

Ao negociar criptomoedas, escolher a plataforma de câmbio certa é a próxima coisa que você precisa considerar. A troca errada pode fazer com que suas informações pessoais sejam hackeadas ou até mesmo perder seus lucros em taxas de transação.

O tipo de plataforma de que você precisa se planeja negociar XMR/BTC com fins lucrativos está disponível em todo o mundo, tem poucas ou nenhuma taxa de câmbio ou custos ocultos, oferece troca anônima sem política KYC/AMC e tem uma ampla gama de sistemas digitais moedas. A Godex.io é um bom exemplo que conta com todos esses recursos e muito mais.

Lembre-se de que nem todas as trocas estão disponíveis em todo o mundo, como Binance, então, escolha aquelas que são apresentadas em muitos países. As plataformas de câmbio também oferecem políticas diferentes no que diz respeito às taxas de câmbio. Por exemplo, a Coinbase possui uma política de pagamento cara em comparação com outras.

Outro fator a considerar é a privacidade e segurança. Enquanto algumas plataformas, como Kraken, exigem que você se inscreva e até mesmo verifique sua identidade, outras nem mesmo precisam do seu nome.

Terceiro conselho: invista na hora certa

A negociação de moedas não requer apenas a compra de uma criptomoeda e a troca por outra, também deve ser feito no momento certo, quando o lucro máximo é garantido Para isso, você deve escolher sua estratégia de investimento.

Você pode decidir negociar em curto prazo, o que é ideal para os especialistas em análise técnica, ou em longo prazo, se quiser algo mais fácil e lucrativo. Com a segunda opção, você pode reter a moeda por muito tempo e convertê-la quando ela aumentar significativamente.

É melhor usar investimentos em longo prazo para o BTC por causa do seu preço estável e previsão de preço favorável para 2021. Espera-se que ultrapasse a marca de US$ 100.000 até o final do ano.

Se você opta em investimentos de curto prazo, considere a análise técnica que usará. A análise técnica pode funcionar para prever o movimento do preço da criptomoeda, mas depende de como você a aplica e dos seus objetivos.

Negocie criptomoedas facilmente

Contanto que você siga as três dicas importantes neste guia, não há como você não se beneficiar de uma troca de XMR para BTC. As moedas são relativamente estáveis e têm demonstrado potencial de crescimento futuro, então tudo que você precisa é uma bolsa confiável e uma janela de oportunidade para se arriscar.