Acessórios que combinam com biquíni branco

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de março de 2021.

Dicas para deixar o look praia ainda mais bonito.

Optar por uma roupa de banho neutra permite abusar dos acessórios e das estampas no restante do look. A ideia é deixar o biquíni como secundário e chamar atenção para outro elemento, como a saída de praia.

Caso o top e calcinha brancos sejam a sua escolha, separamos dicas de acessórios que vão deixar o visual mais bonito e dar um toque de cor. Confira.

Colar com pingente

Aposte em materiais antioxidantes ou que não estraguem em contato com a água do mar. Pode ter um ou vários pingentes e o destaque passará a ser o pescoço. Aqui é válido apostar em algo que expresse sua personalidade.

Brincos médios

Os brincos também estão liberados na moda praia, inclusive os médios e grandes, que têm feito sucesso entre as famosas. Prefira modelos mais difíceis de soltar da orelha e, se for usar pulseiras ou colar, você pode criar uma combinação com os outros acessórios.

Gargantilha

Para quem acha incômodo usar colares, a gargantilha é uma boa opção, pois fica justa ao pescoço. Também pode ser combinada com brincos e pulseiras, mas, se a ideia foi usar somente ela, vale apostar em cores mais vívidas, para quebrar o neutro do biquíni.

Pulseiras

Como você preferiu uma roupa de banho discreta, pode encher o pulso com muitos acessórios, inclusive aqueles bem coloridos. Vale pulseira de metal, de nylon e até as de tecido. O importante é expressar todo o seu estilo.

Bandana

Para adornar os cabelos, a bandana pode ser uma ótima aliada. Você escolhe entre deixar os fios soltos, mas evita que caiam nos olhos por conta do vento. Você pode, ainda, complementar outro penteado, como uma trança, rabo de cavalo ou coque. Aproveite para escolher uma bandana estampada, que se destaque nas suas madeixas.

Lenço

O lenço pode ser usado de duas maneiras, também para prender os cabelos. Caso deixe os fios soltos, ele pode ser amarrado na frente, como uma bandana, mas se quiser complementar um coque, também fica lindo. Aposte nos tecidos mais coloridos ou estampados.

Óculos de sol com corrente

Ir para a praia sem óculos escuros é praticamente impossível, mas quem nunca perdeu o acessório no mar? Para evitar o problema e ainda criar um visual super fashion, a dica é investir nas correntes de óculos. Assim, dá para colocar o acessório na cabeça sem medo de perdê-lo. A corrente pode ser de aço, nylon ou outros materiais, tudo depende do seu estilo.

Chapéu

Outro item que precisa te acompanhar na praia. O chapéu de palha é o mais comum e fácil de combinar, mas também é válido investir em outros modelos, como os de tecido. Caso decida ir com o de palha mesmo, prefira aqueles com algum detalhe, como um laço ou fita. Também é legal combinar com outros acessórios, como os óculos escuros e a saída de praia.

Saída de praia

A saída de praia também pode ser a responsável por dar um toque de cor ao look, ainda mais se seu objetivo não é destacar a roupa de banho. Para isso, aposte em peças estampadas e bem coloridas. Como o branco combina com tudo, você está livre para apostar na sua cor preferida. Quanto ao estilo, vale saia, vestido e até camisetão.

Bolsa de praia

Carregar água, um lanche, dinheiro, uma canga e ter espaço para guardar seus acessórios antes de entrar na água pode ser muito prático. Então, a bolsa de praia passa a ser interessante. Existem modelos em palha ou plástico e você está livre para escolher o que achar melhor. Inclusive, as bolsas neon farão muito sucesso acompanhando o biquíni branco.