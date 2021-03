Limpeza com bicarbonato: veja receitas e o que limpar na sua casa

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de março de 2021.

Conheça algumas receitas com bicarbonato para utilizar na limpeza da sua casa.

O bicarbonato de sódio é mais conhecido como um ingrediente que deixa o bolo de chocolate mais fofo, no entanto, devido à sua propriedade levemente alcalina, ele também pode ser considerado curinga nas soluções caseiras, visto que ajuda bastante na limpeza geral da casa.

Dentre suas utilidades está a eliminação de cheiros desagradáveis da geladeira, a limpeza do fogão, a remoção de restos de alimentos que ficam grudados no fundo da panela, entre outros.

Como usar o bicarbonato na faxina da casa?

Veja a seguir várias formas de usar o bicarbonato de sódio para deixar sua casa um brinco.

Tirar bolor

Pegue duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio e vinagre branco, adicione o suco de dois limões e misture tudo. Após isso, basta aplicar nas paredes que estejam com bolor e esfregar com uma escova própria para limpeza ou com uma bucha.

Limpar vaso sanitário

Pegue uma colher de chá de bicarbonato e dilua em um copo com água. Caso o vaso esteja muito sujo, reaplique a mistura. Essa solução tira o tom amarelado dos vasos brancos e ainda evita a aglomeração de bactérias.

Lavar a roupa

Misture uma colher de sopa de bicarbonato ao sabão em pó ou líquido no momento de lavar as peças de roupas brancas. O produto ajuda bastante na remoção de manchas nessas peças.

Limpar micro-ondas e geladeira

Com uma mistura de três colheres de sopa de bicarbonato e 300 ml de água, a limpeza desses eletrodomésticos flui tranquilamente. Para evitar o odor desagradável, basta deixar um recipiente com duas colheres de bicarbonato em um espaço qualquer da geladeira.

Limpar tábua de carne

Para eliminar o cheiro ruim da tábua de carne, basta esfregar bicarbonato em pó na superfície em movimentos circulares. Use a quantidade do produto de acordo com o tamanho do objeto. Após a aplicação, não se esqueça de lavá-lo bem em água corrente.

Limpar panela queimada

Espalhe o bicarbonato no fundo da panela queimada, adicione água quente e deixe de molho durante a noite. No dia seguinte, a limpeza com a bucha será bastante simples.

Limpar forno

Derrame uma caixa de bicarbonato em 1 litro de água e mexa até formar uma pasta. Feito isso, espalhe a mistura nas partes sujas do forno e deixe o produto agir durante a noite. No outro dia, esfregue com uma bucha e limpe com um pano molhado.

Tirar odores de potes plásticos

Para limpar restos de alimentos, manchas e odores dos recipientes plásticos, basta dissolver bicarbonato em água morna e mergulhar os potes por aproximadamente 30 minutos nessa combinação.

Limpar máquina de lavar

Se por acaso sua máquina de lavar estiver com mofo, o bicarbonato de sódio pode ajudar bastante a acabar com cheiros desagradáveis.

Para isso, é só derramar uma mistura do produto com água no compartimento para colocar o sabão em pó e, logo em seguida, iniciar o processo de lavagem no modo mais quente.

Benefícios do bicarbonato de sódio para a saúde

Um dos maiores benefícios do bicarbonato para a saúde diz respeito ao seu uso em substituição aos remédios e substâncias químicas. A seguir, veja como o bicarbonato auxilia na prevenção contra pequenos problemas de saúde:

● O bicarbonato age como um antiácido que alivia a azia no estômago ou má digestão;

● Previne e trata a inflamação na garganta;

● Auxilia na higiene bucal, minimizando as manchas nos dentes;

● Ajuda na sensibilidade das gengivas e mau hálito;

● Descongestiona o nariz;

● Alivia queimaduras mais brandas;

● Trata picadas de insetos e coceiras na pele;

● Remove farpas, uma vez que um dos benefícios do bicarbonato de sódio é o fato dele engrossar a pele, o que, consequentemente, traz a farpa para a superfície.