Como é a carreira de um analista de SEO?

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de abril de 2021.

Com o crescimento do mundo online, algumas profissões passaram a se popularizar no meio digital, isso devido a alta demanda gerada pelas empresas. Entre essas profissões estão os analista de SEO.

Importante dizer que o analista de SEO é uma das profissões mais bem remuneradas no mercado, devido sua alta demanda e a baixa quantidade de profissionais qualificados e especializados no chamado marketing de busca.

O marketing de busca são as estratégias que visam ranquear uma marca nos mecanismos de pesquisa mais famosos como o Google, o Bing e o Yahoo. Para isso, é preciso a elaboração de diversas ações, principalmente para edificar um plano eficiente.

O analista SEO será o responsável por gerenciar todas essas ações, para que elas não saiam do plano estabelecido e consigam gerar engajamento para a marca, independentemente do segmento, então, se o objetivo é vender um wiper hospitalar, por exemplo, ele será cumprido.

Neste artigo abordaremos um pouco mais sobre a profissão de analista de SEO, as vantagens e desvantagens da área e como começar a trabalhar com isso. Confira!

Analista de SEO e sua atuação

SEO (Search Engine Optimization) significa Otimização para Mecanismo de Busca, ou seja, são diversas técnicas que visam melhorar a forma como um site é encontrado nos principais buscadores como o Google, o Bing e o Yahoo.

No mundo do marketing digital, é essencial que um site seja visto. Sabendo disso, diversos profissionais passaram a estudar como os algoritmos do mecanismos de pesquisa funcionam e agem sobre diversos tipos de publicação.

Em um determinado momento, eles perceberam que os algoritmos funcionam sob determinadas técnicas específicas que classificam os sites, por exemplo, de uma empresa de alarme sensor de presença para carros, como relevantes em seus segmentos.

Algumas das estratégias são:

URL curto e compreensível;

Títulos claros e objetivos;

Uso de palavras-chaves;

Gerenciamento de tráfego pago e orgânico;

Qualidade de conteúdo.

Essas são apenas algumas das técnicas aplicadas constantemente por inúmeros sites que querem ganhar um destaque no mundo digital, para aumentar seus clientes e consequentemente os seus lucros. É agora que o analista de SEO entra em ação.

Pessoas sem experiência no ramo digital não têm muita noção se as estratégias aplicadas estão resultando realmente no melhor engajamento da marca. Então, o analista de SEO gerencia todo o sistema, ao mesmo tempo que procura falhas ou mudanças estratégicas.

Imagine uma loja de ferramentas que investiu no ramo digital. Essa loja realiza o aluguel martelete, lixa elétrica, parafusadeira elétrica e afins. É uma área de atuação interessante, pois o aluguel impede que uma pessoa compre um produto que utilizará por pouco tempo.

Assim, essa empresa investe em um plano de marketing em que uma das estratégias é fazer com que o site seja o principal canal para realização do serviço. Afinal, pode ser feito de maneira rápida e sem filas ou papéis.

O analista de SEO, então, começa estudando as empresas que atuam em áreas parecidas e define métodos para que a loja de ferramentas consiga ter um melhor engajamento digital. Tudo isso por meio de um longo estudo realizado pelo profissional.

Contudo, a área de atuação não para por aí, pois não ocorre somente no início das ações da loja, mas durante todas elas. O principal trabalho do analista de SEO é o gerenciamento das estratégias e a revisão dos métodos que não estão dando certo.

Ao identificar os erros, ele aciona os responsáveis pelo marketing e, dependendo da relação entre eles, o próprio analista corrige e notifica as próximas ações que visam começar, ou avisa os colaboradores para evitarem o mesmo tipo de erro.

Atribuições do analista SEO

Da mesma forma que em uma empresas de manutenção industrial cada máquina tem uma ou mais atribuições, os analistas de SEO também. Existem diversas maneiras de realizar o trabalho em escalas variadas do mundo digital.

Começando pela elaboração de um planejamento estratégico perante as diversas buscas orgânicas que são realizadas diariamente nos mecanismos de pesquisa. Depois a otimização dos sites para seguir os padrões necessários para as estratégias SEO.

Em seguida, a estrutura visual do site onde elementos como imagens e vídeos, além da estrutura do site, serão avaliados e readequados de acordo com o objetivo da empresa, assim como a velocidade de carregamento e otimização para a plataforma mobile.

Os analistas de SEO também são atribuídos para organizar a interação e o engajamento que os demais canais, como as redes sociais, atuaram em conjunto para melhorar a relevância da empresa nos mecanismos de pesquisa.

Por fim, o analista também atua verificando os insights que o ranqueamento de todas as páginas produzem, bem como os relatórios com os resultados obtidos. É como fazer a manutenção de portão automático, ou seja, é importante estar sempre atento.

Vantagens x Desvantagens

Começando pelas vantagens. Um analista SEO é uma dos profissionais mais buscados em todo o mercado e são absorvidos tanto por diversas startups que estão começando no ramo de tecnologia até por grandes empresas.

Esses profissionais são muito bem remunerados, ou seja, cada esforço e meta cumprida serão recompensadas com bonificações e um salário totalmente fora da curva. Um profissional de destaque em análise de SEO consegue emprego quando quiser.

Isso ocorre devido a alta demanda e o alto grau de conhecimento necessário para realização das atribuições que destacamos mais acima. Esses profissionais não são contratados somente para manutenção e gerenciamento de um projeto.

Assim, o analista de SEO pode atuar como um assessorista que aponta erros e soluções de determinadas ações das empresas, que buscam por um melhor engajamento em seus sites e redes sociais,

Para profissionais que têm conhecimento de outros idiomas, existem diversas empresas estrangeiras que contratam esses funcionários aqui do Brasil. Claro que o ramo nacional também é bom, com organizações de venda de porta corta fogo acústica ou outras.

Desvantagens

Assim como a grande maioria da área de TI, é preciso que o profissional esteja sempre estudando e atento com as atualizações constantes que o mundo digital sofre. Em questão de meses onde o profissional fica sem se atualizar, ele pode perder oportunidades.

Outro ponto é a necessidade de ter experiência e cursos complementares, mesmo após a formação acadêmica.

As empresas não dão logo de cara a oportunidade de você ser um analista, primeiro passará por desenvolvedor e conforme for mostrando sua atuação vai ganhando renome no mercado.

O começo tende a ser difícil, principalmente se a pessoa não fez um estágio na faculdade, não trabalhou na área e nem ao menos tentou produzir conteúdos próprios para ganhar engajamento pessoal.

É necessário fazer contatos e ganhar experiência na área, até conseguir a oportunidade de gerenciar um projeto SEO. Felizmente as pessoas que trabalham em TI são muito próximas e costumam realizar diversas convenções.

Criar um bom portfólio e ser atuante em redes sociais possibilita com que os profissionais criem um networking e compartilhem experiências. Lembre-se, as startups estão crescendo cada vez mais e por isso existem oportunidades para todos.

Como se tornar um analista SEO

A área de TI para empresas de tecnologia não exige necessariamente um curso específico, normalmente as pessoas tendem para a ciência da computação ou a análise em desenvolvimento de sistemas. São cursos que darão o certificado e abrirão portas.

Além de possibilitarem um conhecimento sobre os assuntos práticos e engajamento com experiências vividas no mercado. Se o curso superior não é seu foco, existem cursos que ensinam especificamente a lidar com análise de SEO.

Cursos são como fazer a instalação de alarme de incêndio preço, não usaremos sempre, mas é bom ter para quando for necessário. Conhecimento nunca é demais!

A especialização é importante, porém, mais do que isso, é uma experiência única e que te abrirá muitas portas. Profissionais mais experientes dizem que um erro comum das pessoas é buscar uma especialização logo após a conclusão do curso.

Isso porque as empresas buscam resolver os problemas, então, para isso são escolhidos os profissionais que mais vivenciaram experiências diferentes.

Considerações finais

O mercado nacional está “pegando fogo” e esse é o momento em que as profissões digitais estão cada vez mais popularizadas.

Com a desburocratização da criação de novas empresas e o surgimento de tantas startups, é possível encontrar o primeiro emprego na área. A partir daí junte novas experiências, faça cursos e participe de concursos para ganhar prêmios.

Lembre-se que qualquer segmento, desde uma startup de prescrição médica eletrônica até uma empresa de pintura, necessita de um profissional de SEO bem organizado e com boa qualificação profissional e pessoal.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.