Mocassim: trend 2021 das influencers

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de abril de 2021.

Saiba um pouco mais sobre o queridinho que conquistará nossos pés em 2021.

Mocassim já foi um clássico restrito à moda masculina. Sucesso nos pés de Elvis Presley nos anos 50 e de Michael Jackson nos anos 80, o mocassim voltou à moda de novo e, como não poderia ser mais adequado aos anos 20 do Século XXI, não há exclusividade de gênero.

Se você é mais jovem e não chegou a ver os mocassins dominando a moda de calçados, pode achar um pouco familiar. Praticamente pai dos loafers, sucesso recente, o mocassim promete ser um dos sapatos femininos mais trendy em 2021.

Mas o que é um mocassim?

Primeiramente precisamos definir o que é um mocassim, pois à primeira vista ele pode ser facilmente confundido com os loafers, que tiveram ótimas temporadas de destaque nos últimos anos na moda de calçados.

Tradicionalmente, o mocassim tem alguns detalhes clássicos que o diferenciam dos loafers: apesar da modelagem parecida, o mocassim geralmente tem cadarço aparente, é feito de camurça, não possui salto e não deixa o tornozelo à mostra.

Por seu também tradicional solado de borracha, o mocassim é um calçado que visa o conforto e geralmente é utilizado com roupas casuais. Tanto a camurça quanto o solado de borracha são itens tradicionais, mas atualmente não são imprescindíveis para categorizá-lo.

Como usar?

Mocassins costumavam estar mais associados a vestimentas casuais e despojadas. O par perfeito para um mom jeans (que voltou com tudo) e camiseta. Por seus materiais super confortáveis nas versões mais tradicionais (camurça e solado de borracha), era o companheiro fiel para andanças com conforto.

Para quem tem um estilo básico que flerta com os anos 80 ou, ainda, para quem gosta de misturar alguns elementos tidos como masculinos para um look gender neutral, o mocassim é uma escolha perfeita. Mas não apenas: ele também fica um charme quebrando o romantismo de um vestido mais delicado, gerando um contraste.

Tipos de mocassim

Como falamos acima, hoje em dia o mocassim não se resume apenas ao modelo clássico de camurça, cordas aparentes e solado de borracha. Portanto, uma boa dica é seguir seu estilo e dicas de moda em geral. Se você quiser um estilo menos casual, pode investir em um mocassim de bico fino ao invés dos tradicionais arredondados e quadrados. O bico fino alonga a silhueta e automaticamente deixa o visual mais requintado.

Se você está buscando um sapato para fugir das tradicionais sapatilhas, um mocassim mais tradicional serve como perfeito substituto, afinal, é confortável e, dependendo dos acabamentos, pode ser delicado. Quem é antenada na moda sabe que pontas mais quadradas continuam em alta e os mocassins nesse estilo não são difíceis de achar. Fashion e elegante, um mocassim de ponta quadrada certamente transmite um estilo requintado.

Finalmente, a altura da pala e algumas combinações bicolores clássicas certamente são perfeitas para fashionistas que fazem questão de atualizar clássicos. Falando em clássicos: também existem versões em animal print.

Fivela, franjas e cordas

O country também, volta e meia, dita suas tendências. Seja o sertanejo pop universitário no Brasil ou um country pop americano como Lil Nas X, o público que gosta de country é cativo e fiel. Caso não seja seu estilo, hoje em dia é possível encontrar mocassins com apenas um desses elementos.

A tendência das franjas não se resume ao country, aliás, mas é uma tendência geral da moda agora que estamos nos anos 20 do Século XXI (uma tentativa de revival ou homenagem aos anos 20 do Século XX). As fivelas podem dar um toque discreto e elegante em um mocassim de couro, de modo que o sapato não irá pesar ou destoar de um look formal. Pelo contrário: irá reforçar o visual mais sóbrio (embora requintado) como um todo. Invista sem medo.