Vai fazer um jantar especial em casa? Saiba preparar o ambiente

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de abril de 2021.

Confira algumas ideias de como deixar o espaço mais aconchegante para receber visitas

Preparar um jantar especial para amigos e familiares é uma excelente forma de demonstrar a essas pessoas o quanto você as ama. Por isso, independente da ocasião, esse gesto é sempre bem-vindo.

Alguns dos pontos mais importantes da preparação do jantar, além do menu que será servido, são a decoração e a organização da mesa, conhecidas como mesa posta. Esse ato mostra preocupação com os detalhes e reforça o cuidado e o carinho com que essa preparação foi feita.

No entanto, caso você nunca tenha planejado uma recepção especial antes, não se preocupe. Neste artigo, selecionamos algumas dicas para deixar o ambiente do seu jantar ainda mais agradável. Continue lendo e confira!

Louças, copos e talheres

Sabe aqueles jogos de louças, copos e talheres que você comprou e nunca usou? Esse é o momento para colocá-los em uso. A dica é oferecer o que você tem de melhor e mais bonito para os seus convidados.

Portanto, separe prato, prato de sobremesa, talheres de acordo com o menu que será servido, copo e taça, caso sirva algum alcoólico.

Jogo americano, sousplat ou toalha de mesa

O jogo americano é um conjunto de pequenas toalhas individuais que delimitam o espaço da mesa. Ele pode ser fabricado em diversos materiais e comporta pratos e talheres.

Já o sousplat é uma peça usada embaixo do prato, emoldurando a louça. Normalmente, é usado em eventos mais formais, porém também pode ser utilizado em casa.

Por fim, a tradicional toalha de mesa é usada sobre o tampo da mesa para decorar e também proteger o material do contato direto com alimentos e bebidas.

As três peças podem ser usadas em conjunto ou separadamente. No entanto, a maneira com que o jantar será servido deve ser levada em consideração ao fazer essa escolha.

Se o serviço for à americana (quando alimentos são dispostos em um aparador para os convidados se servirem) ou à francesa (os pratos são servidos à mesa já montados), a toalha de mesa pode ser dispensada.

Entretanto, caso o serviço seja à brasileira (os alimentos são dispostos na própria mesa para os convidados se servirem), ela se torna essencial.

Mesa posta

Para a mesa posta, além dos itens citados acima, você vai precisar de guardanapos – que podem ser de papel ou de tecido – e porta-guardanapos. Tendo tudo em mãos, a montagem deve ser feita da seguinte forma:

Primeiramente, você deve colocar a toalha de mesa, o jogo americano e/ou o sousplat. Caso escolha o jogo americano ou o sousplat, lembre-se que deve haver uma peça para cada convidado. Depois, insira os pratos conforme o menu a ser servido, sendo que os pratos menores devem ficar em cima dos maiores. Por exemplo, o prato de sobremesa deve ser posto sobre o prato da refeição principal. Feito isso, é hora de organizar os talheres, que também devem ser escolhidos com base no menu. O garfo deve ficar do lado esquerdo, a faca do lado direito com as cerdas viradas para dentro e a colher de sobremesa acima. Já o guardanapo pode ser colocado tanto ao lado dos garfos quanto dentro do prato. Por fim, os copos e/ou taças devem ser dispostos no canto superior direito, fora do jogo americano.

Velas e flores

Para incrementar a decoração da sua mesa posta e deixar o ambiente ainda mais convidativo, você pode fazer uso de velas e flores, tanto artificiais quanto naturais, no centro da mesa.

Entretanto, é importante atentar-se ao posicionamento e ao tamanho desses itens, para que eles não atrapalhem nenhum momento da refeição ou da interação entre os convidados.

Playlist agradável

Uma trilha sonora bem selecionada faz toda a diferença em qualquer ocasião, sobretudo em um jantar especial. Escolha músicas agradáveis e componha uma bela playlist para embalar a noite.

Iluminação confortável

Por fim, atente-se à iluminação, tentando encontrar um meio-termo confortável para todos, pois enquanto a luz branca é pouco aconchegante, comer no escuro não é nada agradável. Nesse sentido, a luz amarela pode ser uma boa opção.