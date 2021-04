Seu espaço de trabalho, estudos e diversão é o mesmo? Saiba tudo que ele precisa ter

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de abril de 2021.

Saiba o que seu ambiente de trabalho, estudo e lazer precisa ter para atender todas as suas necessidades.

Com casas e apartamentos cada vez mais compactos, é natural que os cômodos, além de otimizados, precisem ser multifuncionais. Embora fazer isso pareça complicado, na verdade, é mais simples do que se imagina.

Em relação ao espaço de trabalho, os móveis mais importantes são a mesa de escritório e a cadeira. Coincidentemente, para o espaço de estudos, também. Logo, para que esse ambiente funcione como espaço de lazer, basta adaptá-lo de acordo com suas preferências.

Se ainda não captou a ideia, fique tranquilo. Continue lendo este artigo para entender melhor e conferir nossas dicas e sugestões.

O que é um espaço multifuncional?

Um espaço multifuncional é um cômodo ou ambiente da residência que possui mais de uma função e dispõe dos recursos necessários para que elas coexistam. Em apartamentos, por exemplo, é normal que a sala de estar e a sala de jantar sejam conjugadas no mesmo cômodo.

Além disso, muita das vezes a cozinha também é integrada às salas, para que o pequeno espaço seja ampliado e melhor aproveitado.

Quais as vantagens do espaço multifuncional?

O maior benefício de ter um espaço multifuncional está na ampliação e no melhor aproveitamento do ambiente. No entanto, outra grande vantagem está na melhoria da qualidade de vida, pois os demais benefícios incluem:

Comunicação facilitada;

Melhor acústica dos cômodos;

Mais entrada de luz natural na casa;

Melhor circulação de ar nos ambientes.

Agora que você conhece as vantagens, saiba como criar este espaço.

Espaço de trabalho e estudos: como torná-lo multifuncional?

Atualmente, com as pessoas passando mais tempo em casa, é preciso usar a criatividade para se divertir e ter um momento de lazer, pois o grande foco está no regime de trabalho home office e nas aulas online.

Apesar destas tendências não serem passageiras, elas não devem ser sua única preocupação na hora de criar seu espaço multifuncional, afinal, não é só de trabalhos e estudos que se vive. Portanto, é importante ter um cantinho para relaxar.

Abaixo, confira algumas dicas para criar um espaço multifuncional para trabalhar, estudar e se divertir.

Móveis

Conforme já foi dito acima, os principais móveis deste espaço são a mesa de escritório e a cadeira, no entanto, incluir um sofá, sofá-cama ou uma poltrona — caso você tenha pouco espaço — é de grande valia para os momentos de descontração, que você precisa de mais conforto.

Além disso, se você for uma pessoa que goste de ler, uma boa dica é ter um lugar para armazenar seus livros, seja uma estante, prateleira ou nicho. Seguindo essa linha, também é bom ter uma luminária de chão para iluminar o ambiente.

Aparelhos eletrônicos

Em relação aos aparelhos eletrônicos, o computador, seja ele PC ou notebook, é indispensável e, além de trabalho e estudo, também pode ser utilizado para jogos, caso você seja adepto ao mundo gamer.

Entretanto, também há a opção de incluir uma TV e um videogame no seu espaço, para jogar confortavelmente no seu sofá, sofá-cama ou na sua poltrona.

Caso você não goste de jogos, mas curta música, é possível ouvir músicas no próprio computador ou colocar um belo aparelho de som no ambiente, tornando-o mais aconchegante e agradável para você.

Há inúmeras possibilidades de usar a tecnologia ao seu favor, basta pensar no que você mais gosta de fazer.

Objetos

Por fim, é importante adicionar objetos que sejam úteis tanto para o trabalho e para os estudos — como agenda, planner, caneta, post-it, etc. — quanto para seu momento de lazer, seja ele qual for.

Uma sugestão boa e universal é ter um frigobar para armazenar água, suco, refrigerante e outras bebidas de sua preferência. Mas, atenção: mantenha as bebidas longe dos seus aparelhos eletrônicos para que eles não sejam danificados.