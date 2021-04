Quer ser um youtuber gamer? Veja os equipamentos necessários

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de abril de 2021.

Monte um setup de qualidade e vire um streamer de sucesso.

Se você está pesquisando sobre equipamentos para se tornar o próximo youtuber gamer de sucesso, está no lugar certo. Preparamos um guia completo para te ajudar a montar o seu setup e começar os trabalhos da maneira certa. O equipamento adequado é muito importante em uma estrutura de apoio para o trabalho do youtuber gamer. E isso passa desde um bom notebook e uma boa câmera, a uma cadeira gamer confortável para as maratonas de jogos.

Câmera

O vídeo é um dos fatores mais importantes para a vida do youtuber gamer. E, para garantir uma boa qualidade visual, é preciso investir em uma câmera de boa resolução e com boa abertura de luz.

Para quem tem mais possibilidade de investimento, o mais indicado é comprar uma câmera DSLR. Esse equipamento é fundamental para quem faz vídeos, sendo bastante versátil. Isso porque você pode acrescentar outros acessórios à DSLR no futuro, como uma nova lente e monitor LCD, que ajudam a otimizar a estética do canal.

Uma boa alternativa é iniciar o streaming utilizando uma webcam. O melhor desse equipamento é que a maioria já vem instalada no notebook, o que evita um gasto a mais. Também há a opção de usar a câmera do smartphone, já que os conjuntos de câmeras dos celulares estão cada vez mais modernos e potentes.

Tripé e estabilizadores de mão

Os estabilizadores são essenciais para a qualidade do vídeo porque eles conseguem garantir uma imagem focada e menos tremida. O ideal é utilizar tripés para vídeos estáticos, existindo opções no mercado para câmeras DSLR e para smartphones. Caso você vá gravar um vlog, utilize um estabilizador de mão como um steadycam, um gimbal e outros suportes para diminuir os tremores quando você estiver gravando em movimento.

Microfone

O áudio é outro fator importantíssimo para a qualidade dos vídeos. E confiar no microfone embutido em câmeras DSLR e smartphones não é uma boa ideia. As opções mais utilizadas para garantir um áudio bacana nos vídeos são os microfones de lapela. Eles possuem presilhas para fixar o equipamento na roupa, deixando-o sempre próximo da boca e proporcionando um excelente áudio.

Outra boa opção, mas um pouco mais cara, são os microfones condensadores, excelentes para gravações internas, muito utilizados em estúdios de música. Esses microfones conseguem isolar bem o espaço, evitando ruídos de fora e promovendo um áudio de alta qualidade. Uma alternativa boa tanto para gravações internas como externas são os microfones shotguns. Esse equipamento é direcional e consegue captar sons com clareza, mesmo à distância.

Ring Light ou softbox

A iluminação também é um fator importante. Não adianta ter uma câmera profissional se você for gravar em um local muito escuro. A dica é apostar em um softbox caso você disponha de um orçamento mais robusto. Esse equipamento é usado por fotógrafos e cinegrafistas e consegue iluminar bem qualquer tipo de ambiente. Se o seu orçamento é limitado, opte por uma ring light, iluminação perfeita para retratos. Você pode usá-las em vídeos solos, já que elas têm a capacidade de uniformizar a luz do ambiente e trazer destaque para você.

Notebook ou PC Gamer

Obviamente, o notebook ou PC gamer são equipamentos indispensáveis para o seu setup. A dica é apostar em aparelhos com uma placa de vídeo potente, muita memória RAM e espaço de armazenamento com SSD. O computador dos gamers precisa ser rápido e ter excelente qualidade gráfica. O notebook é um equipamento mais versátil, ideal para você levar eventos ou viagens para jogar e gravar vídeos por aí. O PC gamer é um aparelho estático, porém é escalável, tornando o upgrade futuro de peças muito mais fácil.

Cadeira gamer

Você ficará sentado a maior parte do tempo, então uma cadeira gamer de qualidade é um equipamento essencial. Dê preferência a cadeiras confortáveis, com encosto regulável, apoio de braços e rodinhas. Assim, você terá muito mais conforto e comodidade para encarar maratonas de jogos.

Esta é a nossa lista básica de equipamentos para um setup gamer. Se você tem um orçamento limitado, pode começar pelo mais básico e ir melhorando aos poucos. O importante é fazer um investimento inicial e ser bastante dedicado para ter sucesso na área.