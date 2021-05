Decoração de ambientes comerciais: quais itens acrescentar?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de abril de 2021.

Lojas, consultórios e outros ambientes que atendem ao público precisam se preocupar em criar espaços que passem uma boa impressão para o cliente

A decoração é importante para deixar qualquer ambiente agradável e aconchegante. Você provavelmente dá valor a ela na sua casa, mas, se estamos falando de estabelecimentos comerciais, esse é um aspecto ainda mais relevante. Afinal, você vai receber clientes e passar boa parte do seu tempo no espaço.

Se você não é especialista em decoração, pode estar pensando que é difícil saber como criar um ambiente convidativo. Mas a verdade é que não se trata de algo tão complicado assim, até porque a ideia é que o conceito do local tenha a ver com o seu próprio estilo. De toda forma, fizemos uma lista com dicas para te inspirar.

Plantas dão mais vida e charme

As plantas são tendência de decoração em qualquer ambiente porque, além de beleza, enchem o espaço de vida. Para o escritório ou consultório, a dica é escolher vasos elegantes, que tenham a ver com o restante da decoração. Nada de manter aqueles vasinhos de plástico onde as plantas vêm.

Além disso, as espécies devem ser escolhidas com atenção, pois, para ficarem bonitas, precisam ser adequadas às condições do ambiente. Algumas plantas precisam de muito sol, outras de quase nenhum. Bonsais, suculentas e cactos costumam ser boas opções, pois exigem poucos cuidados.

Cortinas e luminárias ajudam a regular a iluminação

A iluminação é muito importante em qualquer ambiente e tem tudo a ver com a sensação de bem-estar que um estabelecimento comercial deve causar. É uma boa aposta investir ao máximo em luz natural, mas também cuidar para que o sol não bata diretamente em espaços inadequados.

Cortinas e persianas são itens essenciais para ajudar a regular a luz que entra, compor a decoração e esconder vistas desagradáveis. Luminárias também ajudam a dar estilo ao local e garantem a iluminação adequada para o trabalho.

Cores influenciam no comportamento

Existem várias pesquisas que mostram a influência das cores no comportamento humano e, consequentemente, na possibilidade de o cliente fechar um negócio. É por isso que a maioria dos estabelecimentos tem paredes em cores frias, que passam a sensação de tranquilidade.

A dica é misturar cores claras, que também refletem bem a luz, com uma parede de cores vibrantes, para dar um contraste. Se a marca da sua empresa tem uma cor predominante, é interessante que essa cor esteja presente, seja em uma das paredes, seja em alguns detalhes e acessórios.

Design dos móveis faz diferença

Os móveis precisam ter um design que tenha a ver com a imagem que você quer passar e, ao mesmo tempo, oferecer a funcionalidade que a sua rotina de trabalho pede. Não adianta nada ter uma escrivaninha linda, se ela não tem as gavetas que você precisa para organizar os documentos do dia a dia.

Para a maioria dos estabelecimentos comerciais, a dica é apostar em móveis e cadeiras de cores neutras e design mais formal e sóbrio. No entanto, se o seu ambiente quer passar um ar moderno, pode ser o caso de fazer justamente o contrário, investindo em móveis com design ousado e cores vibrantes.

Arte personaliza e oferece ar sofisticado

Quadros, enfeites e esculturas dão o toque final de personalidade na decoração do seu comércio. É importante que os itens escolhidos reflitam o tom, descontraído ou sóbrio, que o seu ambiente quer passar.

Além disso, é recomendado que eles sejam bem acabados e elegantes. Você pode escolher uma obra de arte que te agrade, desde que ela não destoe do estilo da marca. Itens muito pessoais, como fotos de família, só são indicados se a sua empresa quer passar uma impressão de tradição ou de casa.