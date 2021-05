Confira as principais linhas de crédito ativas para empresas em 2021

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 4 de maio de 2021.

Separamos abaixo as principais linhas de crédito ativas para empresas em 2021 antes da aprovação do Pronampe.

Em plena pandemia de Covid-19, muitas empresas precisam de linhas de crédito para aumento das operações, manutenção de empregos e uma maior movimentação da economia. Mesmo com algumas opções recentemente chegando ao fim, existem várias modalidades ainda ativas em 2021.

Separamos abaixo as principais linhas de crédito ativas para empresas em 2021 antes da aprovação do Pronampe pelo Governo Federal! Confira tudo sobre as principais modalidades, prazos de pagamento e vantagens!

Linha de crédito do Banco do Brasil Giro Digital

O BB Giro Digital é uma linha de crédito com a finalidade de capital de giro, direcionada apenas para empresas com faturamento anual igual ou inferior a um milhão de reais, podendo ser aplicada aos setores de comércio, indústria, serviços, cooperativas e associações de MEI.

O período de carência é de até 90 dias, e o limite de crédito varia de acordo com o perfil de cada cliente.

Vale lembrar que o Banco do Brasil ainda permite a Prorrogação Especial Covid-19, que traz o vencimento das parcelas das linhas de crédito para até 30 de setembro de 2021. A alternativa é válida para os empréstimos de BB Giro Digital, BB Giro Empresa, BB Giro Corporate, BB Giro Rápido, BB Giro Cartões, BB Financiamento e BB Giro Rendimento.

Todas as linhas de crédito do Banco do Brasil para empresas estão disponíveis no site https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/credito/obter-capital-de-giro.

Caixa Econômica Federal – Linhas de crédito

A Caixa Econômica Federal também oferece diversas linhas de crédito para os brasileiros, principalmente por fazer parte da administração do governo e oferecer taxas mais atrativas para o público.

Quem é Microempreendedor Individual (MEI) e tem faturamento anual de até 81 mil reais, por exemplo, pode ter acesso a uma linha de crédito com taxa de apenas 1,59% ao mês, carência de 9 meses e 24 meses para pagar. O valor máximo da operação é de R$ 12.500.

Outra modalidade de capital de giro é a GiroCaixa FGI, que se aplica a empresas com faturamento anual superior a 360 mil reais e inferior a 30 milhões de reais. O empréstimo pode ser solicitado por empreendimentos do setores de indústria, comércio e serviços.

Informações mais detalhadas sobre as linhas de crédito da Caixa e todas as modalidades de empréstimo disponíveis podem ser obtidas no site https://www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa/caixa-e-sebrae/Paginas/default.aspx

Empréstimos no Bradesco

Além do Banco do Brasil e da Caixa, várias instituições privadas também oferecem linhas de crédito e empréstimos para empresas e empreendedores. Uma delas é o Bradesco.

Para Capital de Giro, o Bradesco oferece linhas de crédito com taxas a partir de 0,99% ao mês, com carência de 120 dias e prazo de pagamento de até 72 meses. O limite do crédito varia de acordo com o faturamento da empresa.

Além disso, o Bradesco permite a antecipação de recebíveis de pessoas físicas e jurídicas, com taxas a partir de 1,31% ao mês, e prazo de pagamento definido de acordo com o valor da antecipação.

Interessados podem obter mais informações sobre os empréstimos e linhas de crédito do Bradesco por meio do site https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/capital-de-giro/giro-facil.shtm.

A volta do Pronampe em 2021

No dia 19 de abril, o Ministério da Economia afirmou que vai permitir o retorno de dois dos principais programa de acesso ao crédito para empreendedores: o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda (BEm) e o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

Segundo a pasta, 10 bilhões de reais serão destinados para o BEm e outros 5 bilhões irão para o Pronampe 2021, uma linha de crédito com taxas diferenciadas e vantagens para a população.

O Governo Federal ainda não anunciou a data da retomada das ações do Pronampe, nem se as taxas do programa serão as mesmas praticadas em 2020.

Requerimento de Urgência do Pronampe é aprovado em 04/05

A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei 5575/20, do Senado, que torna permanente o Programa como política oficial de crédito para o setor. O requerimento de urgência é uma espécie de fura-fila da ordem de votações dos projetos e permite que a proposta passe à frente e seja votada a qualquer tempo no plenário. Confira mais informações no site oficial da câmara dos deputados.