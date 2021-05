Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de maio de 2021.

Montes Claros – CAGED aponta saldo de 1.118 vagas em Montes Claros no primeiro bimestre de 2021

Montes Claros – Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério da Economia identificaram dados animadores em relação à criação de postos de trabalho em Montes Claros, nos dois primeiros meses de 2021. É pertinente ressaltar que o CAGED representa uma ferramenta importante, uma vez que auxilia na criação das políticas públicas dos governos estaduais e municipais relacionadas à capacitação de trabalhadores e auxílios sociais.

Assim, mesmo com as adversidades propiciadas pela pandemia de COVID-19, as empresas instaladas em Montes Claros foram responsáveis pela contratação de 6.167 trabalhadores com carteira assinada e direitos trabalhistas assegurados, entre janeiro e fevereiro de 2021. Uma vez que as demissões, no mesmo período, alcançaram 5.049 profissionais, o resultado foi um saldo positivo de 1.118 postos de trabalho.

No primeiro bimestre do ano passado, para se ter uma ideia, os números do CAGED identificaram 4.632 admissões e 4.729 desligamentos, o que corresponde a um saldo negativo de 97 vagas.

Em janeiro de 2020, foram 2.262 contratações e 2.163 demissões (saldo de 99). Já em janeiro deste ano, foram 2.990 admissões e 2.182 desligamentos (saldo de 808). Em fevereiro do ano passado, haviam sido 2.299 contratações e 2.538 demissões (saldo negativo de 239 vagas). Em 2021, no mês de fevereiro, em Montes Claros, houve 3.120 admissões e 2.757 demissões, o que resultou em um saldo positivo de 363 vagas.