* Por: Jornal Montes Claros - 4 de maio de 2021.

Montes Claros – Câmara promove audiência pública para debater a municipalização da Educação

Montes Claros – A Câmara Municipal de Montes Claros realizará nesta quarta-feira (05/05), às 18 horas, audiência pública virtual com o tema “Diga não à municipalização”.

A audiência foi proposta pela vereadora Professora Iara Pimentel (PT) que explica que a municipalização das turmas das escolas estaduais é parte do projeto Mãos Dadas, do governo do Estado de Minas Gerais. “Esse projeto foi lançado sem abertura de diálogo com a categoria ou com a comunidade escolar e traz graves impactos para a vida funcional. Além disso, foi lançado num momento crítico da pandemia da covid19. Reivindicamos do governo do Estado a suspensão imediata do projeto Mãos dadas”.

A audiência contará com a presença da deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT); a coordenadora-geral do Sind-UTE/MG, Denise Romano; do presidente da CUT – Região Norte de Minas, Geraldo Silva; do diretor regional Sid-UTE, Célio Moreira; Juliana Alves Miranda, presidente do Sind-Educamoc; Ronaldo Laércio de Oliveira, advogado do Sind-Educamoc; Aroldo Lima, auxiliar de serviços da Educação Básica e Fabiana Rodrigues, professora designada/apoio.

A audiência poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Câmara Montes Claros e pelo YouTube.