Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de maio de 2021.

Montes Claros – Moc América Vôlei fecha com o oposto André Saliba para a próxima temporada

Montes Claros – O Montes Claros América Vôlei acertou a chegada de mais uma contratação, com o objetivo de se reforçar ainda mais. Trata-se do oposto André Saliba, que estava no futebol português e assina com o Coelho para a temporada 2021/2022.

O atleta iniciou a carreira no Betim, defendeu o Minas e, depois, se transferiu para o continente europeu, jogando no Sporting Clube das Caldas-POR e Sporting Clube-POR.

“Estou muito feliz de vestir esta camisa de tradição. Contem comigo e espero ver as bancadas cheias nesta próxima temporada”, disse o oposto em vídeo gravado para as redes sociais.

No plantel mocamericano, estão confirmados o líbero Gian Moraes, os ponteiros Ygor Ceará, Vinícius Lersch e Rodrigo Leandro, o central/oposto Jonadabe e os levantadores Henrique Adami e Cesinha. No comando da equipe, estará o técnico Henrique Furtado.

FICHA DO ATLETA

Nome: André Henrique Gonçalves Saliba

Data de Nascimento: 27/08/1999

Local de Nascimento: Itaúna-MG

Posição: Oposto

Altura: 2,01m

Carreira:

2015/2016| Prefeitura de Betim

2016/2019 | Minas Tênis clube

2019/2020 | Sporting Clube das Caldas ( Portugal )

2020/2021 | Sporting Clube ( Portugal)

Conquistas:

Bicampeão Brasileiro sub-21, tricampeão Mineiro sub-19 e 21, campeão sul-americano sub-19, segundo lugar do Campeonato Mineiro Adulto e campeão da Taça de Portugal Adulto.