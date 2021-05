Passagens aéreas de ida e volta Montes Claros/Rio por apenas R$ 425 e para São Paulo a R$ 542

Compartilhe Facebook

4 de maio de 2021.

A queda dos casos de Covid-19 em todas as regiões do Brasil está ajudando na retomada do turismo no Brasil. As companhias aéreas lançaram uma promoção nos voos do Norte de Minas. De Montes Claros para a cidade do Rio de Janeiro há opções de voos de ida e volta por apenas R$ 425, valor com todas incluídas. (Veja detalhes na imagem abaixo).

A Gol vai retomar os voos de Montes Claros para São Paulo (Guarulhos) no dia 21 de junho deste ano. As passagens aéreas de ida e volta entre as duas cidades poderão ser compradas por R$ 542. Nos voos da Azul Montes Claros/Belo Horizonte a nossa equipe encontrou passagens aéreas de ida e volta por R$ 553.

Voos promocionais para Vitória

Os outros destaques são as passagens aéreas de ida e volta de Montes Claros para Brasília por R$ 640,48 e para Vitória a ida e a volta poderão ser compradas por R$ 785 para embarque no Norte de Minas. Todas as passagens desta promoção estão com as taxas incluídas. As promoções são para viagens nos meses de maio, junho e julho deste ano, exceto nos feriados;

