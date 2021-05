Compartilhe Facebook

* Por: Núbia Istela - 6 de maio de 2021.

Norte de Minas – Igreja de Grão Mogol escolhida como uma das dez imperdíveis em Minas

Norte de Minas – A Igreja Matriz de Santo Antônio foi escolhida como uma das dez imperdíveis de Minas Gerais. A seleção foi realizada pelo portal de notícias UOL, e contou com a colaboração de Michele Arroyo, presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG).

Para a presidente do órgão estadual responsável pela proteção e promoção dos bens culturais, a igreja construída em pedra, é relevante por destacar os sistemas construtivos diferentes existentes no estado, em função dos materiais que as pessoas encontravam na natureza ao seu redor.

Com estrutura em pedra e madeira, coberta com telhas coloniais, a Igreja foi erguida substituindo uma pequena capela em honra a Santo Antônio, padroeiro da cidade. O templo construído por mãos escravas, cedidos pelo Barão de Grão Mogol, foi inaugurado oficialmente em 1858, ano da fundação da cidade.

Atualmente tombada como Patrimônio Cultural estadual e municipal, a igreja de estilo colonial português, incorporou em suas reformas elementos neogóticos e detalhes de influência asiática, como a curvatura dos beirais. Suas características peculiares a tornam um monumento único, protagonista no conjunto histórico tombado, e um dos pontos turísticos mais visitados do município.

A arquiteta Maria Caroline Paulino ressalta que essa construção é um marco de grande valor na arquitetura da cidade. “A Igreja Matriz de Santo Antônio chama atenção em seu partido arquitetônico e principalmente em sua simetria extremamente fiel, teoricamente sem um “projeto arquitetônico” o monumento segue um alinhamento correto. Sua nave central seguida por duas naves laterais idênticas com mesmas dimensões tem sua entrada através de um pórtico com todo seu raio em pedras e no altar uma cobertura em madeira com uma pintura do Santo Padroeiro no teto”, disse.

Para Ítalo Mendes, Secretário de Turismo e Cultura do município, o fato da igreja ter sido escolhida uma das dez mais importantes de Minas Gerais ressalta o potencial turístico do conjunto histórico-cultural, para além de todo seu entorno natural, onde se destaca a Serra do Espinhaço e o Parque Estadual de Grão Mogol, com cachoeiras, trilhas e grutas. “Nosso objetivo é potencializar essa vocação que a cidade tem para o turismo com uma estratégia eficiente e inovadora, para transformá-la não só em um destino turístico regional consolidado, mas um dos principais destinos de ecoturismo do país, com destaque para as atividades de trekking, cicloturismo e observação de aves. A diversidade natural e cultural que encontramos aqui precisa ser valorizada e vivenciada”, ressaltou.