Vídeo institucional: por que a sua empresa deve ter um?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de maio de 2021.

Uma das ferramentas mais essenciais para uma empresa é o vídeo institucional. Isso porque tem a função de apresentar o negócio, divulgar o produto ou serviço que você oferece e, consequentemente, aumentar as vendas. O vídeo institucional gera autoridade para a marca, ou seja, vai além de um simples conteúdo.

Por meio do vídeo institucional a empresa consegue revelar ao público suas metas e seu posicionamento em relação ao mercado.

Porém, na maior parte das empresas, essa peça é encarada como algo fora do contexto de estratégia de marketing e de comunicação. Entretanto, é complemente o oposto, principalmente se levarmos em conta o fato de que as pessoas utilizam os vídeos, como a principal forma de se informar sobre algo. Isso se dá pela praticidade e rapidez que o audiovisual proporciona.

Separamos alguns pontos para você entender o porquê a sua empresa deve apostar nos vídeos institucionais. Continue nesse artigo e você verá:

O que é e quais são os tipos de vídeo institucional; Motivos para produzir um vídeo institucional; Dicas de como montar um vídeo institucional.

O que é e quais são os tipos de vídeo institucional

Os vídeos institucionais apresentam as informações para as empresas em formato imagético narrativo, ou seja, o conteúdo é abordado de forma mais estrutural para apresentar aspectos como recursos humanos, infraestrutura, logística de produção, entre outros que estejam alinhados ao negócio.

Porém, eles não se resumem apenas aos temas mencionados acima. Os vídeos institucionais também funcionam como recurso para mostrar o posicionamento da empresa no mercado, como a missão e os valores do negócio, assim como seus objetivos e sua história. Isso vale tanto para o público interno quanto para o externo.

Desta forma, podemos encarar a ferramenta como a forma de fortalecer a identidade visual e o branding da marca, para que a empresa consiga agregar valores importantes ao seu negócio.

Veja alguns tipos de vídeos institucionais para que você possa escolher o que melhor se encaixa no seu estilo de negócio e de mensagem a ser comunicada:

Depoimento – Neste modelo, clientes, colaboradores ou até membros da sociedade, gravam depoimentos em que revelam como a marca mudou a trajetória de vida deles. Esse tipo é um dos melhores para quem busca conexões pessoais.

Neste modelo, clientes, colaboradores ou até membros da sociedade, gravam depoimentos em que revelam como a marca mudou a trajetória de vida deles. Esse tipo é um dos melhores para quem busca conexões pessoais. Institucional social – Aqui, o objetivo principal é mostrar como as ações da empresa estão atingindo o meio social no qual está inserida.

Aqui, o objetivo principal é mostrar como as ações da empresa estão atingindo o meio social no qual está inserida. Institucional cultural – Este é o tipo de vídeo que reforça o posicionamento e a imagem da marca ao mostrar como ela encara e se coloca diante dos valores encontrados na sociedade. Ou seja, neste vídeo são mostrados os hábitos e valores da empresa.

Este é o tipo de vídeo que reforça o posicionamento e a imagem da marca ao mostrar como ela encara e se coloca diante dos valores encontrados na sociedade. Ou seja, neste vídeo são mostrados os hábitos e valores da empresa. Endomarketing – É uma forma de apresentar o ambiente interno, com a finalidade de inspirar e motivar os próprios colaboradores. Esse tipo de vídeo é muito utilizado em redes sociais.

É uma forma de apresentar o ambiente interno, com a finalidade de inspirar e motivar os próprios colaboradores. Esse tipo de vídeo é muito utilizado em redes sociais. Institucional animado – Apesar do que muitos acreditam, os vídeos institucionais podem ser feitos em formato de animação. Afinal, com eles somos capazes de montar tabelas e gráficos para apresentar os dados de maneira didática.

Motivos para produzir um vídeo institucional

Até o momento, tivemos uma noção do que é e da importância de um vídeo institucional. Por isso, neste item, listamos os principais motivos para que você invista nesta ferramenta:

Reforça a identidade da marca

O vídeo institucional é espaço perfeito para que a empresa mostre o seu potencial, expondo o diferencial e criando vínculos com o público-alvo. E a forma de fazer isso é reforçando a história da marca através do seu storytelling.

Ou seja, conta a história e também expõe os valores da empresa. E, para isso, é necessário criar uma linguagem e um tom de voz que sejam únicos de sua marca. Assim, é possível a comunicação eficiente, tornando a imagem do seu negócio sólida para o mercado e marcante para os clientes.

Engajamento do público

O jeito mais fácil de despertar a emoção e engajar o público-alvo é utilizando o audiovisual. Isso porque ele é um meio mais imersivo do que os textos e as imagens estáticas. Por meio do vídeo, é possível inserir o consumidor em uma realidade criada para ele. É recomendado criar e usar de suas aspirações, sonhos e desejos para construir a mensagem que deseja passar, com o objetivo de conectá-lo à sua marca.

Modernização da marca

É essencial que a marca acompanhe as mudanças pelas quais o mundo passa. Isso a deixa inserida nas principais tendências.

As ferramentas audiovisuais têm sido as mais requisitadas quando o tema é modernização, e podem te ajudar a alavancar a empresa. Afinal, elas são capazes de deixar a marca na mente do consumidor por mais tempo.

Humanize a empresa

As pessoas gostam de se conectar e de criar laços outras pessoas. E isso não é diferente em relação às empresas. Ao conhecer os rostos por trás da marca, pode-se gerar uma aproximação entre ela e o consumidor. Por isso, os vídeos que humanizam o negócio são essenciais para essa relação ser construída. Além disso, a marca imprime uma personalidade própria para se comunicar com o público-alvo.

Influencie a opinião

Tenha uma mensagem clara para ser transmitida para o seu público, utilize-se disso para influenciar opiniões e gerar buzz. Ou seja, consiga impactar por meio do vídeo, pois é assim que sua marca terá mais chances de ser compartilhado e alcançar mais pessoas. Marque presença no online, sempre de forma positiva.

Dicas de como montar um vídeo institucional

Para finalizar, separamos algumas dicas que farão a sua empresa ter sucesso em todos os vídeos institucionais produzidos:

Planeje e estabeleça objetivos

Qualquer peça de comunicação requer um planejamento bem estruturado como parte da estratégia de marketing. E a forma mais fácil de começar é pela definição de objetivos. A sua empresa precisa de uma meta que vá além de promover a imagem – seja mais específico.

Tudo pode depender do momento em que o seu negócio se encontra. Por exemplo, se você está tentando entrar em um novo mercado, talvez o seu objetivo deva ser revelar o valor de sua marca para o público, reforçar na confiança que seu negócio oferece etc.

Defina o público-alvo

Saber com quem vai falar é o ponto de partida. Essa escolha te dará um norte para seguir com qualquer estratégia de marketing que deseje realizar. Isso porque cada público reage de uma maneira. Ter uma ideia de quem você quer alcançar ajuda a ter uma ideia de como produzir uma peça que represente a sua marca.

Portanto, para essa definição tenha em mente os seguintes grupos:

Clientes;

Colaboradores;

Investidores;

Parceiros;

Sociedade:

Elabore um roteiro

Ter um bom roteiro e um storyboard é o primeiro passo a ser dado para ter um vídeo institucional de sucesso. O roteiro é a parte em que as narrações são definidas e há a decupagem de cena de vídeo, efeitos sonoros, animações, etc.

O storyboard é o visual do roteiro. Ele mostra quadro a quadro as principais cenas do vídeo e serve como guia visual.

Aposte no storytelling

Uma das estratégias mais usadas na comunicação é o storytelling. É por meio desse método que histórias são contadas para envolver o público no universo da marca. E o audiovisual conta com recursos que podem transformar a sua narrativa em algo épico, com palavras, sons e imagem.

Duração do vídeo

Não há algo específico sobre qual é a duração ideal de um vídeo. Porém, há análises que mostram o comportamento das pessoas ao assistir as peças. Por exemplo, no Youtube os vídeos que mais engajam não passam dos 2 minutos. Já no Instagram, a preferência é por vídeos de 1 minuto.

Por isso, estude bem a plataforma que deseja veicular o vídeo institucional de sua marca e tente concentrar em vídeos entre 30 segundos a 10 minutos.

Call to Action (CTA)

O nosso último ponto, mas não menos importante, é o Call to Action (CTA). É uma maneira de incentivar o público à ação ao final do vídeo. Por exemplo, você pode convidar os espectadores a acessarem outros links e conteúdos da empresa, bem como pode pedir para comentarem e curtirem nas redes sociais.

Portanto, o vídeo institucional é fundamental para atingir o seu público e fortalecer os laços com os mesmos. Nesse texto demos algumas dicas de como montar o seu vídeo, falamos sobre os motivos que levam uma marca a apostar em peças audiovisuais e muito mais. A agência Sinnapse é especialista em marketing estratégico e apoia a sua marca a se destacar no mercado, com ações específicas focadas em resultados tangíveis.