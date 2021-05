3 receitas diferenciadas de macarrão para você arrasar na cozinha

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de maio de 2021.

Selecionamos pratos pouco convencionais feitos com macarrão para você fazer diferente na hora de preparar suas refeições; confira

O macarrão é um dos ingredientes básicos de nossa alimentação e isso não é algo exclusivo do Brasil. Na Itália e diversos países da Ásia, pratos feitos com diversos tipos de macarrão fazem, inclusive, parte da identidade e da cultura do povo que ali habita.

Entre os produtos de mercado das nossas compras mensais, o macarrão tem presença garantida. As formas de prepará-lo são as mais diversas e, para sair um pouco da rotina, hoje trazemos para você 3 receitas diferenciadas de macarrão que vão te fazer impressionar sua família e seus convidados.

Macarrão de forno

Conhecido nas redes sociais como a receita de macarrão mais fácil do mundo, o macarrão de forno tem a grande vantagem de utilizar apenas um recipiente: uma assadeira de vidro. Além disso, tem preparo de apenas 50 minutos.

Na travessa, coloque um pacote de 500 gramas de macarrão parafuso, duas caixinhas de creme de leite, uma caixa de extrato de tomate, 1/2 quilo de filé de frango cortado em cubinhos e misture bem, temperando com sal e orégano a gosto.

Feito isso, cubra a mistura com fatias de queijo prato e não deixe nenhuma parte descoberta, porque esse isolamento do queijo é o que faz o cozimento do macarrão acontecer. Leve ao forno pré-aquecido a 180°, deixe por 50 minutos e, voilà, você terá uma receita saborosa em menos de uma hora.

Avokadopasta vegano com bifum e tomate seco

Um dos pratos mais populares da Finlândia é o famoso Avokadopasta que, como o nome nos indica, é baseado em dois ingredientes principais: o avocado e o macarrão, geralmente o espaguete ou linguine. Por ser um prato saboroso e muito fácil de ser preparado, é bastante apreciado por lá.

Uma nova versão do prato, entretanto, vem ganhando alguns adeptos fora do país: uma receita que troca o macarrão tradicional pelo bifum, macarrão de arroz oriental; acrescenta tomate seco, ingrediente tipicamente italiano; e retira o queijo, deixando a receita totalmente vegana.

Esse tipo de prato que incorpora tradições de diferentes países e movimentos culinários ficou conhecido como fusion food, uma tendência da cozinha contemporânea. O avocado, vale lembrar, é uma fruta tipicamente mexicana, e, por essa razão, mesmo o Avokadopasta tradicional pode ser considerado um prato da cozinha contemporânea finlandesa.

Para o preparo do Avokadopasta vegano com bifum e tomate seco, você vai precisar de 500 gramas de bifum já cozidos, 2 dentes de alho picados, 1/2 pimenta vermelha, suco de 1 limão, 2 abacates tipo avocado, uma xícara de tomate seco picado, e água do cozimento do macarrão. Se desejar, acrescente manjericão e salsa a gosto.

O modo de preparo é bastante simples, basta que você misture todos os ingredientes do molho em uma tigela reservada e acrescente a água do cozimento até chegar na consistência que te agrada. Depois, misture ao macarrão e sirva. Essa receita rende até 6 porções.

Espaguete de abobrinha com molho pesto

O espaguete de vegetais é ingrediente bastante apreciado no mundo fitness, na culinária vegana e por aqueles que têm intolerância ao glúten. Por ser muito saboroso, entretanto, vem ganhando cada vez mais perfis diferentes entre apreciadores da culinária.

Para preparar o espaguete em si, você vai precisar de duas abobrinhas grandes cortadas no formato de espaguete em um espiralizador de alimentos. É importante que elas não estejam geladas e sim em temperatura ambiente.

O molho pesto dessa receita leva 4 dentes de alho amassados, 1 colher de chá de sal, 1 xícara de folhas de manjericão fresco picadas em pedaços bem pequenos, 3 colheres de nozes trituradas, 100 gramas de queijo pecorino, 1/2 xícara de azeite e pimenta-do-reino a gosto.

O preparo do molho é também bastante simples: basta misturar todos os ingredientes em um recipiente até que o molho fique homogêneo. Por fim, acrescente o espaguete de abobrinha ao molho e misture bem antes de servir.