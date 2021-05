Quanto custa uma viagem de lua de mel?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de maio de 2021.

Você está planejando a sua viagem de lua de mel? Descubra quanto custa e como montar o seu roteiro de viagem.

Após celebrada a cerimônia de casamento, o próximo evento é a viagem de lua de mel. Um momento único no qual o casal tem um tempo livre para comemorar e compartilhar memórias desse momento tão importante em suas vidas.

Passar a lua de mel no Brasil é uma excelente alternativa, visto que o país é multifacetado e oferece opções para diferentes perfis de turistas, com destinos que vão desde praias paradisíacas até passeios por cidades interioranas que lembram a Europa.

Mesmo com um orçamento apertado, é possível organizar a viagem com tranquilidade, conhecendo um destino bacana e aproveitando o momento ao lado do seu companheiro.

Como planejar a viagem de lua de mel?

Mas como começar a planejar a viagem de lua de mel? Antes de tomar qualquer decisão sobre a data ou o destino, é fundamental entender quais são os objetivos, a duração da viagem e o orçamento disponível.

Avalie o orçamento disponível

Muitos se enganam ao pensar que o primeiro passo da viagem de lua de mel é a escolha do destino. A verdade é que a organização deve começar pela análise do orçamento disponível.

Com base em um teto de gastos previamente definido, o casal precisa estimar custos com a passagem de ônibus, hospedagem, alimentação, passeios e eventuais despesas com lembranças e compras durante a viagem. Não adianta planejar uma viagem quando o orçamento não permite esse tipo de viagem.

Escolha o destino

Após entender quanto dinheiro o casal tem para gastar com a viagem fica mais fácil e realista a escolha das melhores opções de destino.

No Brasil, há inúmeros destinos incríveis, como as praias incríveis do nordeste, a beleza sem igual da flora e fauna da Amazônia e os vinhedos com ar europeu do Sul do país.

A escolha do destino deve considerar tanto o orçamento quanto o perfil do casal, a duração da viagem e a época do ano. Embora o país tenha um clima predominantemente tropical, algumas regiões como o Sul do Brasil tem inverno rigoroso. Para quem gosta do frio, é importante estudar a melhor época para fazer a viagem.

Monte o roteiro de viagem

Após definir o orçamento e escolher o destino, o próximo passo é a elaboração do roteiro de viagem. Para montar o roteiro você deve seguir os seguintes passos:

Defina o período em que a viagem vai acontecer;

Verifique a documentação a ser levada;

Pesquise os hotéis e pousadas;

Reserve a hospedagem;

Compre as passagens de ônibus de ida e volta;

Pesquise os pontos turísticos e monte o roteiro de visitas durante a sua estadia.

Os casais que gostam de conhecer a gastronomia podem aproveitar esse momento para pesquisar opções de restaurantes, padarias e cafeterias no local de destino.

A etapa de organização do roteiro e pesquisa do destino é um momento bacana para o casal começar a viajar antes mesmo de sair de casa.

Quanto custa a viagem de lua de mel?

O custo da viagem de lua de mel varia muito segundo os objetivos e o destino escolhido. Viagens para destinos próximos e de curta duração são possíveis com um orçamento de cerca de R$ 1.000,00.

Um final de semana na serra gaúcha com passagem de ônibus e diária em uma pousada, pode ter um custo variado, assim, a principal variável será o tipo de hospedagem escolhida e a época do ano.

Viajar para destinos durante a alta temporada costuma ter um custo mais alto, por isso a importância de avaliar as especificidades de cada planejamento e os objetivos do casal.

Viagens para destinos mais distantes e por períodos mais longos são mais caras, com valores que podem chegar a R$ 5.000,00 ou mais. Quem define o custo da viagem é o casal, durante a escolha do destino, da hospedagem e a compra das passagens.

Viajar de ônibus pelo Brasil é uma opção que tem atraído cada vez mais adeptos, já que o turista tem maior liberdade financeira e a possibilidade de fazer diferentes roteiros sem precisar desembolsar muito dinheiro.