Voltou a promoção! Voos sem escalas Montes Claros/Porto Seguro por R$507

* Por: da redação - 22 de maio de 2021.

Mais uma oportunidade para fazer uma viagem a Porto Seguro! Neste fim de semana, a promoção voltou e é possível encontrar voos ida e volta com taxas inclusas saindo de Montes Claros para Porto Seguro por R$507 (veja os detalhes na imagem).

O trecho é válido para julho, quando a Azul terá voos diretos de Montes Claros para o destino baiano todas às terças, quintas e sábados.

É a oportunidade perfeita para fugir do inverno do Sudeste e explorar as melhores praias do litoral sul da Bahia como Trancoso, Arraial d’Ajuda e Santo André.

Além disso, quem sai de Montes Claros também encontra boas opções de voos para Rio de Janeiro, por R$413 e São Paulo, por R$593. Sempre incluindo taxas e trechos de ida e volta.

Quem sai de Belo Horizonte também tem uma grande oferta para voar até o Rio de Janeiro em junho. Nesse período, os voos de ida e volta mais taxas estão saindo por apenas R$199 (veja os detalhes na imagem).

Outras opções interessantes partindo da capital mineira são: São Paulo, por R$289, Vitória, por R$355, Brasília, por R$379 e Fortaleza, por R$481.

Ainda em junho também é possível embarcar a partir de São Paulo com voos de ida e volta mais taxas por menos de R$500. Entre os destinos com voos promocionais saindo da capital paulista incluem-se: Vitória, por R$289, Curitiba, por R$291, Brasília, por R$307 e Salvador, por R$461.

*Imagem destacada por Marcio Filho/MTur