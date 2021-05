Como combinar as toalhas de banho com a decoração

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de maio de 2021.

Um ambiente estiloso não é sinônimo de custo alto

Na hora de decorar a casa, o banheiro acaba sendo um dos espaços mais negligenciados. Não deveria, pois esse ambiente deve ser sempre convidativo e alegre para facilitar nosso relaxamento. Quem não gosta de um banho refrescante depois de um dia tenso de trabalho?

Por ter poucos móveis e artefatos, a decoração do banheiro deve se concentrar exclusivamente nos detalhes. Combinar o tom ou a dobradura da toalha de banho com os azulejos ou as cores do vaso são exemplos de como compor um novo clima no espaço e sem gastar muito. Gostou da ideia? Continue lendo!

Tipos de toalhas

Antes de colocar as mãos à obra, tenha em mente o material da toalha de banho que pretende usar. Os modelos mais felpudos, além de serem mais fofos, também se destacam mais facilmente na decoração, dando um ar de elegância ao ambiente.

Porém, não subestime o poder das toalhas mais finas, principalmente se elas forem com estampas, bordados ou babados. Estas pequenas particularidades atraem a atenção do olhar e passam a sensação de um lugar mais aconchegante.

Vale lembrar que, mais importante do que enfeitar, as toalhas precisam cumprir o objetivo de enxugar e aquecer após o banho. Fios de algodão egípcio, algodão pima, algodão tradicional, nanocotton, microfibra e fibra modal são exemplos de tecidos de alta absorção. Mas atenção: eles não podem se mesclar com materiais sintéticos.

Alguns macetes ajudam na hora de comprar. Para saber se o produto é de ótima qualidade, basta segurá-lo contra a luz. Havendo transparência, significa que a peça não é boa.

Toalhas muito leves tendem a não enxugar bem. Mas, por outro lado, os tecidos mais pesados demoram para secar, o que pode ser um problema para lares em que não há incidência direta da luz solar. Escolha sempre o que mais convém para você.

Como escolher a estampa e a cor?

Ao entrar em uma loja, tenha em mente as cores e o design do seu banheiro. Se as paredes do local forem de uma única cor e lisas, escolha toalhas estampadas ou trabalhadas com algum detalhe que remete à cor dos azulejos. Já no caso de paredes com desenhos, a dica é optar por toalhas lisas ou com estampas que harmonizem com as já existentes no ambiente.

Lembre-se também de ornar as cores da sua toalha de banho com as de rosto e de piso. Elas não precisam ter a mesma estampa, mas devem se complementar nos tons, formando uma combinação.

As toalhas coloridas ficam perfeitas em banheiros completamente brancos. É possível criar diferentes conjuntos variando as cores de tempos em tempos, evitando que a decoração se torne cansativa. Para um ar mais moderno e despojado, uma sugestão é adquirir toalhas da mesma cor, mas de tons distintos, criando uma imagem degradê das peças.

Como organizar as toalhas?

Poucas pessoas sabem, mas a disposição das toalhas é o que dá um estilo ao ambiente. Coloque as toalhas de banho em locais que estão livres, longe da pia ou do vaso sanitário, para não “encher” visualmente o banheiro. Pendurá-las perto do chuveiro é uma dica certeira.

Além disso, as peças que não estão sendo utilizadas no momento ainda podem integrar-se à decoração. Basta deixá-las dobradas ou enroladas em algum canto visível do banheiro, como em um móvel aberto ou prateleira, por exemplo.

Como conservar as toalhas de banho?

As toalhas de banho devem ser trocadas a cada dois anos. Quando compradas, é importante lavá-las antes de usar, pois elas vêm de fábrica com diversos produtos químicos.

Recomenda-se efetuar a lavagem das toalhas em um ciclo delicado de roupas e sem o uso de amaciante, já que o produto acaba diminuindo o poder de absorção das peças ao longo do tempo. Um truque para deixá-las macias é usar uma xícara de vinagre durante a limpeza.

Na hora de secar as toalhas, opte por estendê-las ao sol, preferencialmente nos horários em que a incidência é mais leve. As altas temperaturas da secadora ou do ferro de passar acabam por ressecar e estragar as fibras do material.