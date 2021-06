Trabalho e faculdade: 7 ideias de trabalho online para conseguir dinheiro enquanto estuda

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de junho de 2021.

Confira algumas dicas para manter o foco e se inserir no mercado de trabalho, mesmo estudando.

A partir do momento no qual o jovem encerra a sua vida escolar e vai para o Ensino Superior, as responsabilidades aumentam. Este cenário também envolve a busca por emprego, o que deixa a vida mais corrida e concorrida.

Neste sentido, o mercado de trabalho se torna cada vez mais importante para o jovem.

Mas, com a demanda alta, as empresas acabam preenchendo rapidamente o seu quadro de funcionários, o que aumenta o desemprego no país e dificulta a busca pelo primeiro emprego.

Levando tudo isso em consideração, como conciliar o trabalho e a faculdade?

Além disso, onde conseguir trabalho e como se inovar para se destacar no mercado cada vez mais concorrido? Vamos entender neste artigo como realizar essas duas importantes tarefas e onde buscar trabalho, seja presencial ou online. Boa leitura!

A busca pelo primeiro emprego

A princípio, a busca do jovem é pelo mercado de trabalho. O maior pensamento do jovem recém-formado do Ensino Médio é juntar dinheiro para comprar o que mais deseja, seja um carro ou uma casa, por exemplo.

Assim, o Ensino Superior se torna, pelo menos em primeiro momento, algo opcional ou de segundo plano.

Entretanto, temos diversas opções de trabalho no atual mercado que podem ser um grande incentivo a este jovem, mesmo se estiver estudando.

7 Ideias de trabalhos online

O trabalho online se tornou uma grande opção no mercado de trabalho nos últimos anos.

Dados divulgados por órgãos competentes mostram que o emprego formal caiu 4,2% em 2020, enquanto o emprego informal teve queda três vezes maior, chegando a 12,6%.

Entretanto, quais são as opções de trabalho online no mercado e que podem ser de fácil acesso? Vamos conferir algumas dicas:

1. Inicie o seu próprio site

Aqui vai uma dica para quem sabe mexer bem com internet e tem até uma ideia de programação de sites. Iniciar seu próprio portal na internet pode ser uma opção bem vantajosa para iniciar um trabalho do zero e investir a curto ou médio prazo.

Caso não seja o seu forte mexer com programação, alguns sites na internet oferecem a opção de criação de blogs, como é o caso da plataforma Blogger, ou até um site bem simples, como é o caso do WordPress.

Além disso, podemos citar como exemplo de algo mais completo a Systeme IO, essa ferramenta irá auxiliar você na otimização de diversos processos para que você consiga atuar com vendas e aumentar muito mais os seus lucros.

Com ela, você pode criar sites, blogs, além de todas as etapas do funil de vendas, automatização de e-mail marketing, gerenciamento de programas de afiliados e muito mais.

2. Responda pesquisas

Alguns sites na internet oferecem a opção de responder pesquisas ganhando dinheiro.

Por mais que seja um emprego diferente, na maioria dos casos esta opção acaba gerando uma renda simples, que pode ser incrementada com outros trabalhos.

Alguns sites como Viciado em Pesquisa, Swagbucks, MyPoints e OneOpinion são algumas dessas opções disponíveis no mercado.

Faça seu cadastro, responda as pesquisas e aproveite!

3. Aposte no modelo de trabalho híbrido

O que temos ouvido bastante é a questão do trabalho híbrido. Este sistema seria um revezamento do trabalho presencial com o trabalho remoto.

Em determinados dias da semana, o trabalho será feito no escritório da empresa e, no restante da semana, o trabalho será feito de casa.

Algumas empresas já adotaram o trabalho remoto permanente, sem o retorno ao escritório.

Entretanto, este tipo de serviço varia de acordo com o serviço prestado. No caso de um escritório de advogados, por exemplo, o serviço poderá ser feito remotamente, mas o atendimento ao cliente, muitas vezes, é realizado de modo presencial.

O Jovem Aprendiz, por exemplo, é uma grande opção para este jovem. Alguns órgãos do governo estimulam o jovem a ingressar no mercado de trabalho por meio do Jovem Aprendiz.

Consulte mais informações nos órgãos competentes e saiba como realizar o seu cadastro de forma rápida e prática.

4. Crie o seu canal no Youtube ou em algum aplicativo de vídeos curtos

Uma opção que pode animar o jovem a começar o seu negócio através da internet é criar seu canal no Youtube ou produzir vídeos para aplicativos de vídeos, como é o caso do Tik Tok e Kwai.

Eles podem ser uma opção mais rápida e na palma da mão para que o jovem inicie suas produções e já possa ter um contato mais com a tecnologia.

No Youtube, é necessário alcançar um número de inscritos e horas assistidas para começar a ganhar dinheiro.

Nos apps para smartphones, quanto maior a produção de vídeos e o tempo assistindo aos vídeos de outros perfis renderá um bom dinheiro para quem se dedicar a este trabalho.

Leia também: Equipamentos necessários para ser um YouTuber Gamer

5. Seja um digitador

Muitas empresas e sites oferecem serviços de digitação como um início no mercado de trabalho.

É importante se atentar que alguns sites são maliciosos e pedem para você comprar um produto antes de ganhar dinheiro. Empresas sérias vão contratar o seu serviço sem pagar nada mais por isso.

Este é um serviço que pode ser feito por iniciantes e pode render bem, de acordo com a demanda contratada.

Saiba quantos textos você consegue digitar por dia e comece a oferecer seus serviços para familiares e amigos ou mesmo pelas redes sociais.

6. Procure por estágios

Uma opção que pode se apresentar para o aluno de faculdade é o estágio. Na maioria dos casos, este trabalho acaba ocorrendo de modo presencial, mas, dependendo da função, ele pode ser realizado de modo online.

Neste tipo de emprego você encontrará as vagas diretamente com o coordenador do seu curso ou na secretaria do curso. Eles escolherão a melhor vaga para e você poderá enviar o currículo.

O estágio pode ser remunerado ou com uma ajuda de custo para o pagamento da mensalidade da graduação.

7. Faça transcrições

Alguns profissionais acabam precisando transcrever áudios, vídeos, entre outras mídias para a produção de textos, e-books ou até mesmo reportagens.

Este pode ser um trabalho bem interessante para quem tem bom domínio do português e para quem tem habilidade na digitação.

Vagas deste estilo são facilmente encontradas em sites de emprego, LinkedIn e até mesmo no Facebook.

Confira: Aplicativos e outros trabalhos

Uma das tendências do mercado é a criação de conta em aplicativos como Workana, 99Frelas e Trampos.co. Esses aplicativos oferecem diversos trabalhos em diferentes áreas do conhecimento.

No caso no Workana, eles focam em trabalhos nas áreas de design, engenharia, finanças, administração, TI, programação, marketing, vendas, tradução e conteúdos.

O 99Frelas foca em atividades mais para o lado da comunicação, como redes sociais, redator, mas também tem vagas para web design, criação gráfica, ilustração, fotografia e audiovisual.

O Trampos.co foca exclusivamente em áreas do jornalismo e publicidade, como atendimento, tecnologia, criação gráfica, mídia, jornalismo e social media.

Para você se candidatar é só baixar os aplicativos no celular e fazer o cadastro. Após este processo, você já acessa as oportunidades, mas, se pagar o plano deles, consegue ser um dos primeiros a enviar o projeto e começar a trabalhar.

Gostou das nossas dicas? Esperamos ter ajudado você nesse momento a pensar em algo para um trabalho online.