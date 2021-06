O mercado de apostas esportivas pode impulsionar a economia do Brasil?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de junho de 2021.

Uma questão frequente de quem está começando agora é lidar com as apostas é a seguinte: apostas esportivas são legais no Brasil? É uma pergunta válida, porque é fato conhecido que não se permitem operadoras, cassinos e bingos de rua no país. Ainda assim, as casas de apostas esportivas na internet não param de crescer. Isso é válido?

É, sim, mas talvez não pelo motivo que muita gente imagine. Na verdade, as apostas são legalizadas pela internet simplesmente porque não há previsão legal de que elas não possam ser feitas online. Isso acontece porque a legislação vigente que trata dos jogos de azar como um todo é tão antiga que não havia internet para incluí-la.

Isso quer dizer, na prática, que as apostas esportivas atuam numa brecha da lei; não é ilegal, de fato, mas não é regulamentado, e é aí que entra mais uma questão: o potencial do mercado está sendo devidamente explorado? Definitivamente não.

Claro que já existe um amplo mercado de dicas de apostas para auxiliar os fãs dos palpites esportivos, que não param de crescer, mas o governo ainda não consegue recolher impostos sobre as casas em si. O potencial desperdiçado aí é muito grande, e as coisas poderiam ser diferentes em termos de impulsionamento de economia se houvesse alguma revisão.

Naturalmente que o objetivo de sites especializados em suporte, tutoriais e prognósticos como a Academia de Apostas possuem sua validade de uma forma ou de outra, e para os jogadores a regulamentação dos jogos muda pouco da experiência. O que afetaria, na verdade, seria o estabelecimento de um padrão de qualidade a ser seguido e respeitado.

Ainda não há previsão no futuro próximo para que os jogos sejam legalizados e regulamentados no Brasil, mas o potencial disso já é algo conhecido desde agora.