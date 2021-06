Os maiores eventos em apostas esportivas

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de junho de 2021.

As apostas desportivas são um passatempo popular para muitas pessoas. O interesse pelas apostas desportivas aumentou com a popularidade dos sites de jogos de azar online, que tornaram mais fácil fazer apostas nas suas equipas e jogos favoritos. Os maiores eventos do mundo dos esportes são conhecidos por serem bons para iniciantes. A primeira coisa a saber é que as apostas em todos os grandes eventos esportivos começam com uma série de apostas menores. A maior aposta nesta chave seria aquela em que você coloca seu dinheiro em qual time vai ganhar o jogo, ou se vai acabar empatando. Se você quer ganhar dinheiro com jogos de azar, então entender como as probabilidades funcionam é fundamental. pretende apostar em desportos mas não sabe por onde começar, este artigo irá fornecer-lhe as informações de que necessita sobre alguns dos eventos mais importantes das apostando desportivas.

A Copa do Mundo

A Copa do Mundo é o evento esportivo mais popular do mundo e milhões de pessoas apostam nela todos os anos. O torneio começa com uma fase de grupos que consiste em 32 times que lutam por 16 vagas nas oitavas de final de jogo. Normalmente, esses jogos são jogados uma ou duas vezes por dia, portanto, pode haver uma quantidade intensa de apostas no sistema, portanto, é um momento muito ocupado para as casas de apostas. Principalmente no que diz respeito à partida final, neste dia há muitas apostas em oferta.

O Superbowl

O Super Bowl é o jogo do campeonato do futebol americano profissional e tem em média mais de 111 milhões de espectadores, tornando-o um dos eventos mais assistidos na história da televisão dos EUA. É também conhecido como “o maior dia único para apostas esportivas legais”, com cerca de US $150 bilhões colocados em apostas nesse dia.

Liga Premiada

Este evento é bastante longo, mas o número de apostas durante este período também é alto. A maioria das apostas são feitas nos dias de jogo da Premier League, e é quando as casas de apostas podem ganhar muito dinheiro se colocarem suas probabilidades da maneira certa.

Liga dos Campeões UEFA

Este evento decorre ao longo de seis meses e conta com mais de 200 jogos nesse período, sendo cerca de 95% desses jogos disputados à noite, pelo que as apostas são quase constantes nestes períodos.

Jogos Olímpicos

Este evento é um dos mais populares para apostas esportivas, com mais de 400 milhões de pessoas assistindo em todo o mundo a cada quatro anos e gerando $ 120 bilhões em receita de apostas apenas durante esse período. Os de inverno e verão são em anos diferentes, de modo que acontecem a cada dois anos, não a quatro.

Grande Prêmio de Fórmula Um

Este é um dos eventos de apostas esportivas mais populares, com mais de $ 100 milhões sendo colocados em suas corridas em um único fim de semana durante alguns períodos, e este evento geralmente ocorre ao longo de quatro fins de semana de quinta a domingo de cada ano. O melhor momento para as casas de apostas é quando há azarões nas corridas porque isso sempre aquece o ambiente.

Euro Football Tournament

Este evento é também um dos maiores eventos das apostas desportivas, com um prémio total em dinheiro de € 60 milhões. Este evento tem lugar a cada quatro anos e é organizado pela UEFA, onde seleccionam dezasseis equipas de diferentes países europeus para competir pelo título. Os jogos são sempre realizados em diferentes países e o melhor momento para apostar é durante as semifinais ou finais.

Wimbledon e Aberto da França

Os torneios de tênis são bastante ocupados para as casas de apostas porque há muitos jogos em que apostar e ambos são torneios internacionais. Wimbledon, o torneio de tênis mais antigo do mundo, é realizado anualmente durante duas semanas, do final de junho ao início de julho, onde os jogadores competem por pontos no ranking e também pela oportunidade de ganhar o prestigioso título. O Aberto da França acontece todos os anos em maio ou junho.

Derby

A equitação foi provavelmente um dos primeiros desportos em que se apostou. O Derby, que acontece todos os anos na Epsom Downs em Surrey, é uma das maiores corridas de cavalos do mundo e, portanto, um grande evento para as casas de apostas.

Derby de Kentucky

O derby de Kentucky é um grande evento esportivo na América todos os anos, onde as pessoas vêm de todos os lugares para assistir a corrida de cavalos em uma pista oval em Churchill Downs. A pista em si cobre mais de 80 hectares e tem capacidade para mais de 100.000 espectadores, que podem desfrutar de vistas incomparáveis ​​das corridas de cavalos. Esta histórica corrida de cavalos acontece desde 1875 e é conhecida como “os dois minutos mais emocionantes do desporto” porque é uma pista de corrida rápida e a corrida está sempre acirrada. Apostar nesta corrida também faz parte do evento e é cheia de tradições.

Conclusão

As apostas desportivas tornaram-se parte de todos os eventos desportivos, mesmo daqueles que não estão relacionados com o desporto. É uma grande parte da cultura para muitas pessoas, pois mudou das apostas em cavalos para as apostas online ou pessoalmente com os corretores. Esses eventos também se tornaram muito mais acessíveis ao longo do tempo, graças à tecnologia e aos avanços na forma como assistimos aos eventos esportivos ao vivo. Eventos como o acima são períodos lucrativos para as casas de apostas e há muitas oportunidades para apostadores de esportes profissionais.