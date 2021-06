7 itens para decorar seu banheiro

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de junho de 2021.

Plantas estão em alta, armários e prateleiras são importantes para garantir organização.

O banheiro é um ambiente frequentemente esquecido na hora da decoração, mas a verdade é que um banheiro organizado, bonito e funcional ajuda a melhorar o clima em toda a casa. Afinal, inevitavelmente, é um cômodo essencial para todos.

Todos os detalhes importam para a composição de um ambiente aconchegante. As toalhas de banho, por exemplo, são mais que acessórios necessários para se enxugar. Elas podem ser também o charme que faltava para completar a decoração.

É importante que um banheiro tenha armários, nichos ou prateleiras, que também ajudam a manter o espaço sempre organizado, ou seja, muito mais agradável. Além disso, plantas podem ser uma boa ideia para dar mais vida ao ambiente. A seguir, uma lista com algumas ideias para você se inspirar.

Plantas

Vamos começar por elas, porque são tendência de decoração em qualquer ambiente da casa. Pode ser um vasinho em cima da pia ou um vasão naquele cantinho. O importante é escolher espécies que sejam adequadas às condições de iluminação e umidade do seu ambiente, para que elas fiquem saudáveis e bonitas.

Prateleiras

Se o seu banheiro tem poucos armários, você pode apostar nas prateleiras e nichos para conseguir espaço para organizar todos os itens e ainda algum suporte para alguns objetos decorativos. Se você é bom com trabalho manuais, pode reaproveitar materiais, como pallets, e fazer isso sem gastar quase nada.

Quadrinhos

Quem ainda acredita que banheiro não é lugar de quadro, precisa se atualizar. Um quadrinho ao lado do espelho ou até uma composição com quadros em uma parede, se você tem espaço, deixam o ambiente muito mais aconchegante e agradável.

Colocar em molduras frases divertidas e até mesmo recortes de histórias em quadrinhos (de gibi) também são ótimas ideias. As visitas que forem ao banheiro na sua casa provavelmente acharão interessante.

Toalhas e tapetes

Você pode usar aqueles jogos completos que parecem de casa de vó, mas não necessariamente. De toda forma, é legal que as toalhas e tapetes conversem entre si e sejam trocados assim que não estiverem mais tão limpos.

Como são itens que ficam visíveis, acabam fazendo parte da decoração e é inteligente usar isso a favor do seu ambiente. Se você quer manter o bom humor, invista em peças com frases ou desenhos divertidos. As toalhas bordadas também são um elemento afetivo na composição.

Papel de parede

Os papéis de parede tradicionais não costumam ser indicados para os banheiros, pois a umidade do ambiente pode fazer com que eles descolem. No entanto, já existem marcas específicas para ambientes como banheiro e cozinha, com estampas cheias de estilo e, o melhor, resistentes à água e ao vapor.

Se o seu banheiro possui azulejos antigos que já não têm mais o charme que deveriam, essa pode ser uma boa solução para mudar sem ter que quebrar tudo. Mas também vale utilizar essa estratégia apenas em uma parede, desviando o foco para lá. O importante é que a aplicação e o acabamento sejam bem feitos.

Azulejos

Aplicar alguns azulejos também pode ser uma forma de decorar. Nem sempre é preciso fazer isso no cômodo todo. Existem, inclusive, alguns azulejos que parecem quadrinhos, que podem ser aplicados apenas em alguns locais, mas que mudam a cara do ambiente.

Criatividade

Esse é um elemento importante para qualquer decoração e costuma significar, inclusive, economia. A ideia é aproveitar o que você já tem em casa. Um cesto, por exemplo, pode servir de porta-revistas. Já uma escada, posicionada no lugar certo, vira um item decorativo inusitado e serve para pendurar as toalhas.