Frio X calor: quais as vantagens e desvantagens desses climas?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de junho de 2021.

Entre cuidados que devem ser observados em qualquer momento do ano estão aqueles com a pele. Veja o que fazer para manter a saúde tanto no verão quanto no inverno.

Chega o inverno e as opiniões sobre a estação mais fria do ano são divididas. Nas redes sociais, por exemplo, vemos de um lado aqueles que adoram um friozinho. Do outro, quem não suporta as temperaturas mais baixas durante a estação e não vê a hora de chegar a primavera, quando os termômetros voltam a subir novamente.

Para quem desgosta de uma estação ou de outra, contudo, é bem verdade que existem maneiras de amenizar ambas situações e, em alguns casos, como no caso do ar-condicionado quente e frio, isso pode ser feito de uma só maneira nos dois momentos distintos do ano.

Por ser um país tropical, a maior parte do Brasil não tem as estações tão bem definidas como nas regiões de clima temperado. A primavera, por exemplo, funciona por aqui como um verão mais ameno, enquanto o outono parece fazer as vezes de um preparativo para o inverno.

Não dá para negar que a mudança de temperatura muda também a nossa rotina como um todo, e existem vantagens e desvantagens para as duas situações. Portanto, conhecê-las vai te ajudar tanto a aproveitar melhor sua estação favorita quanto a ter uma passagem mais tranquila por aquela que você não vê a hora de acabar.

Temperatura nas alturas

O Brasil é particularmente conhecido como um país quente, sendo, inclusive, um destino internacional de praias e resorts. Por aqui, as temperaturas podem facilmente passar dos 40 °C em algumas regiões do país, e esse fato é tão disseminado que já virou até mesmo tema de música e novela.

Uma pesquisa recente realizada por uma agência de turismo revelou que o brasileiro prefere o calor, pelo menos na hora de viajar. Essa mesma pesquisa demonstra que os entrevistados dizem se sentirem mais dispostos a fazerem atividades ao ar livre com as temperaturas mais altas, mesmo que seja necessário maior proteção.

E apesar de tão adorado por aqui, o calor exige, de fato, maiores cuidados. A começar pela atenção com a nossa hidratação. Como suamos bem mais nos dias quentes, perdemos bastante líquido através da transpiração, e essa quantidade deve ser reposta através da ingestão de água, sucos e frutas.

A maior transpiração exige ainda cuidados extras com a pele. Quem tem a pele mais oleosa, por exemplo, costuma ter bem mais acne durante os períodos quentes do ano e sabe bem que a limpeza profunda é mais necessária que nunca no verão.

Além disso, a proteção dos raios de sol em contato direto com a pele também deve ser um cuidado a ser tomado, sendo sempre necessário o uso do protetor solar, de chapéus e óculos com proteção UV.

Mas o nosso verão, é claro, é cheio de vantagens. O sol brilhante e o céu azul sem igual nos deixam bem mais animados para fazer as atividades da rotina, assim como as opções de lazer são ampliadas, especialmente aquelas realizadas ao ar livre.

É também um momento em que podemos usar peças de roupas um pouco mais leves e, naturalmente, looks um pouco mais informais são mais socialmente aceitos.

Um friozinho para chamar de nosso

Quem defende o frio, por outro lado, diz que só mesmo quem está na praia gosta do calor. Tem aqueles que dizem ainda que o frio nos deixa mais elegantes porque os looks de inverno exigem mais composições e sobreposições. Por uma razão ou outra, mesmo que a minoria, muitos brasileiros adoram ter um período frio no ano para chamar de seu no país de origem.

Em algumas regiões do Brasil o frio, de fato, se faz presente. Em especial, toda a região Sul tem um inverno que, em algumas cidades, chega a temperaturas negativas.

Regiões de montanhas de São Paulo, Minas Gerais e mesmo parte do Nordeste, apesar de não passarem de temperaturas negativas, também tem um inverno marcante, a ponto de a região serrana dessas localidades ter se tornado um destino turístico para atividades de inverno.

E se no verão os cuidados com a pele são para controlar a oleosidade, no frio é o momento em que, exatamente pela falta dela, o foco está na hidratação.

Mas não devemos nos engajar, contudo, apenas com a temperatura. O inverno no Brasil é também, de maneira geral, o momento em que a umidade do ar está mais baixa, o que faz com que os raios de sol sejam, mesmo com o frio, algo a ser observado durante todos os meses do ano.