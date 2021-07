Mãe e filha ocupam posição no mesmo ranking de mulheres mais ricas do Brasil

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de julho de 2021.

Dulce Pugliese de Godoy Bueno e Camila de Godoy Bueno Grossi, mãe e filha, estão na lista de mulheres mais ricas do Brasil. O mais curioso é que ambas estão no top cinco das bilionárias com fortunas distintas.

Dona da Amil Planos Empresariais e controladora de 48% da empresa DASA, a médica bilionária possui um patrimônio financeiro avaliado em US$ 6 bilhões que em real equivale a 30 bilhões.

A paulistana de 74 anos construiu seu império após abrir duas clínicas médicas que faliram consecutivamente.

Dulce tinha muitos motivos para desistir do empreendedorismo, mas pelo contrário, decidiu tentar outra vez investindo na Amil, uma rede de planos de saúde direcionados para empresas.

Pugliese de Godoy se formou é PhD em medicina pela Universidade do Texas. Visionária, a cada ano que passa sua empresa cresce cerca de 70% o que a faz permanecer nas primeiras colocações das mulheres mais ricas do Brasil.

Mãe de Camila de Godoy Bueno Grossi, especula-se que Dulce deve de orgulhar pelo fato da filha seguir os seus passos e se tornar quase que igualmente uma empresária de sucesso.

Camila herdou juntamente com o irmão Pedro Godoy a fortuna do pai Edson de Godoy Bueno, que junto a esposa fundou a Amil, ele morreu com 73 anos (2017).

A também médica tem muitos dígitos em suas contas bancárias e ações, sua riqueza está estimada em R$ 3,1 bilhões.

De acordo com a Forbes, Camila de Godoy é a quarta mulher mais rica do país, atrás apenas de sua mãe, Vicky Safra e Luíza Helena Trajano (Magazine Luiza), contudo na frente da também herdeira Flávia Bittar Garcia Faleiro, filha da dona do Magazine Luiza.

Nem o prêmio da Mega-Sena acumulada é capaz de alcançar tamanha riqueza que essas duas mulheres possuem. Certamente elas vivem um universo muito diferente das milhões de pessoas que vivem no Brasil.

As mulheres mais ricas do mundo

Até o mês de março deste ano, a mulher mais rica do mundo era a francesa Françoise Bettencourt Meyers, neta do fundador da L’Oréal, a bilionária empresa de cosméticos que ganhou o mundo.

Françoise possui cerca de US$76,6 bilhões (R$ 383 bilhões). A empresária herdou a multinacional da mãe, Liliane Bettencourt, mas antes disso já atuava nas decisões dos negócios.

Outra mulher que se destaca pela sua riqueza é a norte-americana que herdou a rede Walmart, Alice Walton.

A atual proprietária da empresa que possui inclusive lojas no Brasil viu os lucros de sua empresa cair com a ascensão das compras online e logo tratou de resolver o problema, oferecendo pacotes de entrega que se assemelham aos do Amazon Prime, sua forte concorrente.

Alice tem um patrimônio de US$ 61,8 bilhões, cerca de 306 bilhões de reais.

Outros ricos brasileiros

O que percebemos através dessas listas de mulheres mais ricas do mundo é que muitas dessas riquezas foram herdadas, outras de fato conquistadas.

Mas qual seria a chance de uma pessoa que vem de baixo crescer no Brasil?

Existem alguns fenômenos brasileiros que podem até não entrar para estes rankings, mas conseguiram vencer vindo da pobreza.

O proprietário da emissora de televisão Silvio Santos é um desses casos clichês do Brasil.

O Senhor Abravanel começou a trabalhar muito cedo, aos 14 anos ele vendia capas de plástico para guardar documentos no Rio de Janeiro e ali nas ruas sua voz e carisma já começavam a destacar entre os demais vendedores.

Época em que alguém da rádio Guanabara percebeu seu talento vocal e convidou o ainda jovem para um teste.

Ele passou no teste e desde então não parou de crescer. Sua fortuna atual está estimada em R$ 1,9 bilhão.

Quem também merece destaque nesta matéria é a nova milionária Juliette Freire, campeã do BBB 21.

Oriunda da Paraíba, Juliette vem de uma história bem semelhante à de milhões de brasileiros.

Sua mãe precisou trabalhar como cabeleireira cortando o cabelo das pessoas de sua cidade por apenas R $5 reais para conseguir criar a advogada e seus cinco irmãos

O que mais tem causado especulações no caso da nordestina é que mesmo após milionária ela não para de investir em sua imagem.

Ainda colhendo os frutos de sua brilhante participação no reality show, Juliette cobra cerca de R$ 400 mil para realizar uma publicação publicitária nas suas redes sociais.

Se continuar nesse ritmo, logo a “Cacto” (como é chamada pelos fãs) vai entrar para um dessas listas de bilionárias.

Até porque a também cantora além de advogada é maquiadora profissional. O ramo dos cosméticos e da beleza tem bastante potencial econômico e social.

Enriquecer não é fácil, está aí a discrepância da desigualdade social que não nos deixa mentir.

É preciso às vezes sorte, às vezes talento, outras os dois juntos, ou ter um pai e mãe ricos, ou quem sabe arriscar em um jogo na Loteria Federal. Não existe uma fórmula para o sucesso financeiro,entretanto após alcançado é preciso ter inteligência para lidar.