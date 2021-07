Autobronzeador: o que é e como usar?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de julho de 2021.

Entenda melhor o funcionamento deste produto que proporciona um bronze natural

Deixar a pele bronzeada é um desejo de muitas pessoas. A mudança pode até ajudar a aumentar a autoestima, uma vez que o bronzeado chama a atenção. Este resultado pode ser conseguido de duas maneiras: por meio da exposição ao sol ou com o uso do melhor autobronzeador disponível no mercado.

Apesar de a exposição ao sol ser recomendada para aumentar a vitamina D, quando feita em excesso pode ser um risco para a pele. Quem já enfrentou algum tipo de câncer também precisa ter mais cuidado e o sol pode não ser um bom aliado na busca do bronze perfeito.

Com isso, a ideia de usar o autobronzeador para chegar àquela cor do verão se torna mais atrativa. No entanto, você sabe o que é este produto e como usá-lo? Descubra agora!

O que é o autobronzeador?

Diferentemente do que algumas pessoas acreditam, o autobronzeador não é uma tinta. Trata-se de um produto com DHA (dihidroxiacetona), que irá bronzear naturalmente ao criar uma coloração temporária na pele. É seguro e cria um bronzeado temporário, sem cheiro ou cor alaranjada.

Como funciona o produto?

Mesmo encontrado em creme, mousse ou água, seu funcionamento é idêntico. Após a aplicação na pele, a DHA irá agir (levar em média 24h) e proporcionar o bronze desejado.

De acordo com Zoe D. Draelos, em um artigo publicado pela American Journal of Clinical Dermatology, “o DHA é um açúcar de 3 carbonos que interage com o estrato córneo rico em proteínas, produzindo melanoidinas, que são cromóforos marrons”.

Além disso, o autobronzeador é considerado um método mais seguro para escurecer a pele, já que a exposição excessiva ao sol pode aumentar o risco do surgimento de melanomas.

Quais são as principais vantagens?

Ainda em dúvida sobre usar ou não o autobronzeador? Confira quais são suas principais vantagens:

Aplicação fácil e rápida

Passar o produto na pele é bastante simples: basta colocar luvas e espalhar a mousse, o creme ou a água bronzeadora pelo corpo. Em seguida, é só aguardar o tempo recomendado pela embalagem e retirar o produto da pele.

Pele bronzeada sem se expor ao sol

O sol pode ser um vilão se você precisa ficar muitas horas exposta a ele, e, muitas vezes, isso acontece na busca pelo bronzeado perfeito. Entretanto, com o autobronzeador não é necessário se expor aos raios solares. É só passar o produto e admirar o resultado.

Aparência natural do bronzeado

Mesmo sendo artificial, ao ser passado na pele não fica com essa aparência. Há o risco de manchas quando aplicado de forma incorreta; porém, se fizer tudo direitinho, o resultado é idêntico ao bronzeado natural. Além disso, é só prestar atenção ao tempo de duração do produto, entre 7 e 12 dias, e passá-lo outra vez.

Pode ser usado em qualquer época

A pele bronzeada pelo sol só é adquirida naturalmente no verão. No entanto, com o autobronzeador, a pele fica linda e bronzeada em qualquer época do ano. Dá para exibi-la até no inverno.

Como usar corretamente?

Para evitar manchas na pele e deixar o bronze com um toque natural, é indicado usar o produto corretamente. Veja o passo-a-passo:

1- Faça uma esfoliação

Um ou dois dias antes de aplicar o autobronzeador, faça uma boa esfoliação na pele. Isso pode ser realizado durante o banho, com uma bucha ou com produtos específicos esfoliantes. A ideia é remover todos os restos de pele que estejam acumulados.

2- Hidrate a pele

Como alguns autobronzeadores podem ressecar a pele, é importante mantê-la bem hidratada. Por isso, escolha o hidratante da sua preferência e aplique sem receios. Faça uso algumas horas antes de passar o autobronzeador.

3- Use luvas

Existem autobronzeadores com cor guia (os em mousse) e os incolores (água bronzeadora). Não importa qual deles você escolheu: as luvas vão ajudar a deixar a aplicação mais uniforme e evitar manchas, então, use-as sem moderação.

4- Aplique em movimentos circulares

Passe o produto em todo o corpo com movimentos circulares, para evitar que parte da pele receba mais e fique com aquela aparência manchada. Nas regiões mais difíceis, como as costas, você pode pedir ajuda para alguém.

5- Espere secar

Depois que passar o autobronzeador, aguarde no mínimo 20 minutos antes de vestir suas roupas. O produto precisa secar e se você se vestir imediatamente, corre o risco de removê-lo em algumas regiões.

6- Deixe agir pelo tempo recomendado

Consulte na embalagem qual é o tempo recomendado pelo fabricante para o autobronzeador agir. Em média são 4h com o produto no corpo.

7- Retire o produto do corpo

As mousses e os cremes com cor guia precisam ser retirados da pele após o tempo indicado na embalagem. Tome um banho e remova o produto. O único caso em que essa etapa é dispensada é com uso das águas bronzeadoras.