Geração “Cringe” e suas calças jeans

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de julho de 2021.

Após ser a palavra inglesa mais buscada no Google no mês de junho, Cringe se tornou nome referência de uma geração, que antes era chamada de “milleniums”. Mas como se vestem a geração “cringe”, e como são vistos por seus idealizadores “Z”?

“O que é Cringe?” foi a pergunta mais pesquisada no Brasil na semana de 21 de junho no Brasil. Tudo isso teve início quando a podcaster Tchulim questionou a geração Z sobre os hábitos que eles condenavam na geração millenium numa thread no Twitter. Pronto a bagunça estava feita. Desde palavras à hábitos, como tomar café da manhã e até mesmo, se não principalmente, as calças jeans dos milleniums foram consideradas “cringe”.

Mas, o que é Cringe?

A palavra cringe vem do inglês e significa vergonhoso, constrangedor. Muito usado na língua inglesa para demonstrar reprovação, desgosto ou até mesmo arrepios de “nojinho”. E é assim que garotas principalmente têm se reportado a maneira como as milleniums se vestem, criticando principalmente as calças femininas da geração “cringe”.

Como se vestem as Milleniums, ou digamos as mulheres da geração Cringe ao olhar da geração Z?

Não basta só tomar café da manhã para já ser considerada cringe, o jeito que você se veste é a marca fundamental de uma geração, e não seria diferente agora. No passado, quando milleniums eram a mais nova geração, o que trazia aquele ar de “aigh”, aquela vergonha alheia na hora de se vestir, eram as calças baggys, mais largas, sem fazer prevalecer as curvas que a geração anos 90 usavam.

Agora tudo mudou novamente e o que traz tal ânsia é a calça feminina que os milleniums adotaram como marca dessa geração, as famosas skinny. As garotas da geração Z acham desconfortável e brega as calças skinny, trazendo de volta modelos mais baggy, como as calças mom e as calças boyfriend, que tem um ar mais descolado (palavra cringe aqui) e mais confortável. Calças essas que estão super em alta, e prova como a opinião da geração Z na internet, no mundo online das redes sociais e afins, pode mudar até mesmo a moda atual e a maneira como é utilizada a calça feminina, tamanha a força de uma geração municiada com as ferramentas de alcance em massa, que jamais fora visto antes.

O ciclo da moda

Não importa a década ou a geração, aqueles que estão vindo, os jovens do momento, sempre tendem a repudiar aquilo que os “mais velhos” fazem ou usam, pois é normal, talvez até humano. O que muda hoje talvez seja a velocidade como as mudanças e tendências ocorram, e isso só tende a exponencializar grandemente com as ferramentas atuais disponíveis.

O que não podemos esquecer é que o mundo, assim como a moda, é feito de ciclos, hoje alguns são milleniums, outros z, outros x, mas só tempo vem pra todos, e talvez aquilo que esteja sendo esquecido é a personalidade do indivíduo. Este último, quando explorado e aceito, transcende estilos e gerações, e talvez seja essa a verdadeira busca mesmo quando se vestir, sendo você mesma, tendo sua identidade mas porque não estar sempre com os olhos abertos para o novo e a cabeça livre de preconceitos para usufruir do que a juventude pode nos trazer, somando a experiência adquirida que é o prêmio pago pelo preço cobrado do tempo.

Uma coisa é certa, embora vivamos no presente, o tempo passa e com ele novos ciclos vêm à tona. Hoje milleniums são cringe, mas e amanhã o que serão os z?