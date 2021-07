Passagens aéreas de ida e volta de Montes Claros para SP por apenas R$ 484; veja outras ofertas

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: da redação - 19 de julho de 2021.

Os outros destaques são as passagens aéreas de Montes Claros para Brasília por R$ 488 e para Juiz de Fora por R$ 583.

Não há nada melhor que começar a semana com promoção de passagens aéreas. As companhias Gol e Azul estão com ótimos preços nos voos do Norte de Minas. De Montes Claros para a cidade do Rio de Janeiro há opções de voos de ida e volta por apenas R$ 486. De Montes Claros para São Paulo (Guarulhos) a nossa equipe encontrou passagens aéreas por R$ 484. (Confira detalhes na imagem abaixo).

Os outros destaques são as passagens aéreas de Montes Claros para Brasília por R$ 488 e nos voos para Juiz de Fora (Aeroporto Regional) há opções de compra dos bilhetes de ida e volta por R$ 583. Vale destacar ainda as passagens aéreas vendidas pelo valor de 586 para a cidade de Belo Horizonte saindo do Norte de Minas.

Compre aqui passagens Montes Claros/SP por R$ 484 (ida e volta)

Passagens aéreas BH/São Paulo por R$ 291

Quem está em Belo Horizonte poderá viajar de avião para a cidade do Rio de Janeiro pagando pela ida e a volta o valor de R$ 291 e para Vitória o menor valor é R$ 411. Também há opções de voos sem escalas da capital mineira para Cabo Frio por R$ 583 e para Salvador a partir de R$ 630.

Todas as passagens aéreas são de ida e volta e incluem as taxas de embarques. Os valores selecionados são para viagens em agosto e setembro, mas se tem planos de embarcar em ouras datas basta usar o link que se encontra no final deste post para economizar.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais